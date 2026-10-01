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Часть Херсонской области аварийно обесточена
Часть Херсонской области аварийно обесточена - 01.10.2026, ПРАЙМ
Часть Херсонской области аварийно обесточена
Часть Херсонской области аварийно обесточена связи с технологическим нарушением в энергосистеме, сообщает пресс-служба компании "Херсонэнерго". | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:28+0300
2026-10-01T09:28+0300
2026-10-01T09:28+0300
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Часть Херсонской области аварийно обесточена связи с технологическим нарушением в энергосистеме, сообщает пресс-служба компании "Херсонэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена частично Херсонская область", - говорится в сообщении.
Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, добавили в компании.
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херсонская область
Часть Херсонской области аварийно обесточена
"Херсонэнерго": часть Херсонской области аварийно обесточена из-за нарушения энергосистемы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Часть Херсонской области аварийно обесточена связи с технологическим нарушением в энергосистеме, сообщает пресс-служба компании "Херсонэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена частично Херсонская область", - говорится в сообщении.
Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, добавили в компании.