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Минфин Чехии вновь начал регулировать цены на автомобильное топливо - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин Чехии вновь начал регулировать цены на автомобильное топливо
Минфин Чехии вновь начал регулировать цены на автомобильное топливо - 01.10.2026, ПРАЙМ
Минфин Чехии вновь начал регулировать цены на автомобильное топливо
Минфин Чехии по решению правительства с 1 октября возобновил регулирование цен на автомобильное топливо в связи с их резким ростом, вызванным военными... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:41+0300
2026-10-01T18:47+0300
мировая экономика
чехия
персидский залив
минфин
ес
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ПРАГА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин Чехии по решению правительства с 1 октября возобновил регулирование цен на автомобильное топливо в связи с их резким ростом, вызванным военными действиями в районе Персидского залива, сообщила в четверг журналистам глава ведомства Алена Шиллерова. "В связи с продолжающимся резким ростом цен на автомобильное топливо, вызванным войной в районе Персидского залива, министерство финансов по решению правительства возобновило с 1 октября регулирование цен на автотопливо, которое использовало как главную меру в борьбе с высокими ценами в апреле-августе этого года", - сказала Шиллерова. По словам министра, минфин будет ежедневно устанавливать максимальные цены, которые будут определяться на основе средней цены на фондовой бирже, а также регулируемой маржи трейдеров в размере 2,5 крон (около 0,1 доллара) за литр автотоплива. "Эта мера должна оказать значительное антиинфляционное воздействие, облегчит положение компаний и домохозяйств и позволит сохранить цены на автотопливо в Чехии на самом благоприятном для потребителей уровне среди стран ЕС", - сказала Шиллерова. Одновременно с 1 октября снижается акцизный налог на дизельное топливо, в то время как цена на бензин остается без изменений. Кроме того, государство начнет применять чрезвычайный налог к нефтеперерабатывающим заводам, облагая налогом их маржу, возросшую по сравнению с прошлым годом. Самые высокие цены на автомобильное топливо, установленные минфином на четверг, составляют 46,1 кроны (около 2,1 доллара) за один литр бензина и 48,7 кроны (около 2,2 доллара) за один литр дизельного топлива.
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мировая экономика, чехия, персидский залив, минфин, ес
Мировая экономика, ЧЕХИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Минфин, ЕС
18:41 01.10.2026 (обновлено: 18:47 01.10.2026)
 
Минфин Чехии вновь начал регулировать цены на автомобильное топливо

Минфин Чехии с 1 октября возобновил регулирование цен на автомобильное из-за роста цен

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ПРАГА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин Чехии по решению правительства с 1 октября возобновил регулирование цен на автомобильное топливо в связи с их резким ростом, вызванным военными действиями в районе Персидского залива, сообщила в четверг журналистам глава ведомства Алена Шиллерова.
"В связи с продолжающимся резким ростом цен на автомобильное топливо, вызванным войной в районе Персидского залива, министерство финансов по решению правительства возобновило с 1 октября регулирование цен на автотопливо, которое использовало как главную меру в борьбе с высокими ценами в апреле-августе этого года", - сказала Шиллерова.
По словам министра, минфин будет ежедневно устанавливать максимальные цены, которые будут определяться на основе средней цены на фондовой бирже, а также регулируемой маржи трейдеров в размере 2,5 крон (около 0,1 доллара) за литр автотоплива.
"Эта мера должна оказать значительное антиинфляционное воздействие, облегчит положение компаний и домохозяйств и позволит сохранить цены на автотопливо в Чехии на самом благоприятном для потребителей уровне среди стран ЕС", - сказала Шиллерова.
Одновременно с 1 октября снижается акцизный налог на дизельное топливо, в то время как цена на бензин остается без изменений. Кроме того, государство начнет применять чрезвычайный налог к нефтеперерабатывающим заводам, облагая налогом их маржу, возросшую по сравнению с прошлым годом.
Самые высокие цены на автомобильное топливо, установленные минфином на четверг, составляют 46,1 кроны (около 2,1 доллара) за один литр бензина и 48,7 кроны (около 2,2 доллара) за один литр дизельного топлива.
 
Мировая экономикаЧЕХИЯПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВМинфинЕС
 
 
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