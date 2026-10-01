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Чекунков оценил стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике
Чекунков оценил стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике - 01.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков оценил стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике
Стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике оценивается в более чем 20 триллионов долларов, сообщил министр РФ по развитию Дальнего... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:16+0300
2026-10-01T15:16+0300
2026-10-01T15:16+0300
россия
арктика
дальний восток
алексей чекунков
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике оценивается в более чем 20 триллионов долларов, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В четверг в Светлогорске прошло заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных в интересах его развития в рамках I Международного форума портовых городов. "По оценке Восточного центра государственного планирования (Востокгосплан), стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике составляет более 20 триллионов долларов. При этом по оценке самих недропользователей, степень разведанности не превышает 20%. Если экстраполировать эти данные, то капитализация российской Арктики составляет не менее 100 триллионов долларов", - сказал Чекунков в ходе заседания.
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россия, арктика, дальний восток, алексей чекунков
РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, Алексей Чекунков
Чекунков оценил стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике
Чекунков: стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике превышает $20 трлн
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике оценивается в более чем 20 триллионов долларов, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В четверг в Светлогорске прошло заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных в интересах его развития в рамках I Международного форума портовых городов.
"По оценке Восточного центра государственного планирования (Востокгосплан), стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике составляет более 20 триллионов долларов. При этом по оценке самих недропользователей, степень разведанности не превышает 20%. Если экстраполировать эти данные, то капитализация российской Арктики составляет не менее 100 триллионов долларов", - сказал Чекунков в ходе заседания.