https://1prime.ru/20261001/cherkizovo-873865732.html

"Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года

"Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года

Собрание акционеров "Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 120,19 рубля за акцию, сообщает компания. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:28+0300

2026-10-01T17:28+0300

2026-10-01T17:28+0300

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рынок

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Собрание акционеров "Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 120,19 рубля за акцию, сообщает компания. "Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в денежной форме в размере 120 (сто двадцать) рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установлена на 11 октября 2026 года.

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