https://1prime.ru/20261001/cherkizovo-873865732.html
"Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года
"Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года
Собрание акционеров "Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 120,19 рубля за акцию, сообщает компания. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:28+0300
2026-10-01T17:28+0300
2026-10-01T17:28+0300
бизнес
рынок
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Собрание акционеров "Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 120,19 рубля за акцию, сообщает компания.
"Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в денежной форме в размере 120 (сто двадцать) рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установлена на 11 октября 2026 года.
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бизнес, рынок
"Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года
Собрание акционеров "Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Собрание акционеров "Черкизово" утвердило дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 120,19 рубля за акцию, сообщает компания.
"Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2026 года в денежной форме в размере 120 (сто двадцать) рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установлена на 11 октября 2026 года.