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По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок

По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок - 01.10.2026, ПРАЙМ

По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок

Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:31+0300

2026-10-01T13:31+0300

2026-10-01T13:38+0300

туризм

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие туризма". Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. В паспорте также отмечается, что в 2028 году количество туристических поездок по стране составит 127 миллионов, а в 2029 - 133 миллиона, к концу 2030 года их количество достигнет 140 миллионов в год, согласно целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". При этом объем экспорта туристических услуг по итогам текущего года составит 5,81 миллиарда долларов, в 2027 - 7,01 миллиарда, в 2028 - 8,23 миллиарда, а в 2029-м и 2030-м - 9,47 и 10,75 миллиарда соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, госдума