https://1prime.ru/20261001/chislo-873849024.html
По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок
По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок - 01.10.2026, ПРАЙМ
По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок
Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:31+0300
2026-10-01T13:31+0300
2026-10-01T13:38+0300
туризм
бизнес
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873849024.jpg?1790851110
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие туризма". Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. В паспорте также отмечается, что в 2028 году количество туристических поездок по стране составит 127 миллионов, а в 2029 - 133 миллиона, к концу 2030 года их количество достигнет 140 миллионов в год, согласно целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". При этом объем экспорта туристических услуг по итогам текущего года составит 5,81 миллиарда долларов, в 2027 - 7,01 миллиарда, в 2028 - 8,23 миллиарда, а в 2029-м и 2030-м - 9,47 и 10,75 миллиарда соответственно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, госдума
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Госдума
По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок
Количество туристических поездок по России в 2027 году составит 107 миллионов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие туризма".
Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса.
В паспорте также отмечается, что в 2028 году количество туристических поездок по стране составит 127 миллионов, а в 2029 - 133 миллиона, к концу 2030 года их количество достигнет 140 миллионов в год, согласно целям национального проекта "Туризм и гостеприимство".
При этом объем экспорта туристических услуг по итогам текущего года составит 5,81 миллиарда долларов, в 2027 - 7,01 миллиарда, в 2028 - 8,23 миллиарда, а в 2029-м и 2030-м - 9,47 и 10,75 миллиарда соответственно.