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По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок - 01.10.2026, ПРАЙМ
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По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок
По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок - 01.10.2026, ПРАЙМ
По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок
Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:31+0300
2026-10-01T13:38+0300
туризм
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие туризма". Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. В паспорте также отмечается, что в 2028 году количество туристических поездок по стране составит 127 миллионов, а в 2029 - 133 миллиона, к концу 2030 года их количество достигнет 140 миллионов в год, согласно целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". При этом объем экспорта туристических услуг по итогам текущего года составит 5,81 миллиарда долларов, в 2027 - 7,01 миллиарда, в 2028 - 8,23 миллиарда, а в 2029-м и 2030-м - 9,47 и 10,75 миллиарда соответственно.
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туризм, бизнес, россия, госдума
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Госдума
13:31 01.10.2026 (обновлено: 13:38 01.10.2026)
 
По России в этом году совершат 107 миллионов турпоездок

Количество туристических поездок по России в 2027 году составит 107 миллионов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России по итогам текущего года составит 107 миллионов, а в 2027 достигнет 116,8 миллиона, следует из паспорта государственной программы РФ "Развитие туризма".
Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса.
В паспорте также отмечается, что в 2028 году количество туристических поездок по стране составит 127 миллионов, а в 2029 - 133 миллиона, к концу 2030 года их количество достигнет 140 миллионов в год, согласно целям национального проекта "Туризм и гостеприимство".
При этом объем экспорта туристических услуг по итогам текущего года составит 5,81 миллиарда долларов, в 2027 - 7,01 миллиарда, в 2028 - 8,23 миллиарда, а в 2029-м и 2030-м - 9,47 и 10,75 миллиарда соответственно.
 
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