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Правительство заложило в бюджет выплаты по импортному топливному демпферу

Правительство заложило в бюджет выплаты по импортному топливному демпферу - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство заложило в бюджет выплаты по импортному топливному демпферу

Правительство России заложило в проекте бюджета выплаты по импортному топливному демпферу в 2027 году на уровне 6,7 миллиарда рублей, следует из материалов к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:11+0300

2026-10-01T17:11+0300

2026-10-01T17:11+0300

россия

госдума

топливный демпфер

демпфер

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в проекте бюджета выплаты по импортному топливному демпферу в 2027 году на уровне 6,7 миллиарда рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно приложенным материалам, выплата по новой законодательной инициативе, а именно - введению демпфирующей компоненты для импортного моторного топлива - в 2027 году планируются на уровне в 6,68 миллиарда рублей.

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россия, госдума, топливный демпфер, демпфер