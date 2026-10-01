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Правительство заложило в бюджет выплаты по импортному топливному демпферу
Правительство заложило в бюджет выплаты по импортному топливному демпферу - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство заложило в бюджет выплаты по импортному топливному демпферу
Правительство России заложило в проекте бюджета выплаты по импортному топливному демпферу в 2027 году на уровне 6,7 миллиарда рублей, следует из материалов к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:11+0300
2026-10-01T17:11+0300
2026-10-01T17:11+0300
россия
госдума
топливный демпфер
демпфер
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в проекте бюджета выплаты по импортному топливному демпферу в 2027 году на уровне 6,7 миллиарда рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно приложенным материалам, выплата по новой законодательной инициативе, а именно - введению демпфирующей компоненты для импортного моторного топлива - в 2027 году планируются на уровне в 6,68 миллиарда рублей.
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россия, госдума, топливный демпфер, демпфер
РОССИЯ, Госдума, топливный демпфер, демпфер
Правительство заложило в бюджет выплаты по импортному топливному демпферу
Правительство заложило в проекте бюджета выплаты по топливному демпферу в 6,7 млрд рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в проекте бюджета выплаты по импортному топливному демпферу в 2027 году на уровне 6,7 миллиарда рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Правительство в среду внесло в Госдуму
проект бюджета на 2027-2029 годы.
Согласно приложенным материалам, выплата по новой законодательной инициативе, а именно - введению демпфирующей компоненты для импортного моторного топлива - в 2027 году планируются на уровне в 6,68 миллиарда рублей.