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Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы
Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы
Детские сады, школы и колледжи с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года смогут проводить закупки малого объема через маркетплейсы, сообщила советник... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:17+0300
2026-10-01T14:20+0300
бизнес
россия
минпросвещения
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Детские сады, школы и колледжи с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года смогут проводить закупки малого объема через маркетплейсы, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская. "С 1 октября 2026 по 30 сентября 2028 года образовательные организации, в частности детские сады, школы, колледжи, смогут делать закупки малого объема, совершать эти закупки через маркетплейсы, наряду с действующими электронными площадками для госзакупок", - сказала Ямпольская журналистам. В сентябре 2025 года пресс-служба Минпросвещения РФ сообщала на сайте ведомства, что объединенная компания Wildberries &amp; Russ и группа компаний "Просвещение" создадут цифровую платформу для государственных закупок для российских образовательных учреждений.
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40
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бизнес, россия, минпросвещения
Бизнес, РОССИЯ, Минпросвещения
14:17 01.10.2026 (обновлено: 14:20 01.10.2026)
 
Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы

Ямпольская: с 1 октября школы могут проводить закупки малого объема через маркетплейсы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Детские сады, школы и колледжи с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года смогут проводить закупки малого объема через маркетплейсы, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.
"С 1 октября 2026 по 30 сентября 2028 года образовательные организации, в частности детские сады, школы, колледжи, смогут делать закупки малого объема, совершать эти закупки через маркетплейсы, наряду с действующими электронными площадками для госзакупок", - сказала Ямпольская журналистам.
В сентябре 2025 года пресс-служба Минпросвещения РФ сообщала на сайте ведомства, что объединенная компания Wildberries & Russ и группа компаний "Просвещение" создадут цифровую платформу для государственных закупок для российских образовательных учреждений.
 
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