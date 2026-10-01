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Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы

Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы - 01.10.2026, ПРАЙМ

Российским школам дадут право совершать закупки через маркетплейсы

Детские сады, школы и колледжи с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года смогут проводить закупки малого объема через маркетплейсы, сообщила советник... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:17+0300

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2026-10-01T14:20+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Детские сады, школы и колледжи с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2028 года смогут проводить закупки малого объема через маркетплейсы, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская. "С 1 октября 2026 по 30 сентября 2028 года образовательные организации, в частности детские сады, школы, колледжи, смогут делать закупки малого объема, совершать эти закупки через маркетплейсы, наряду с действующими электронными площадками для госзакупок", - сказала Ямпольская журналистам. В сентябре 2025 года пресс-служба Минпросвещения РФ сообщала на сайте ведомства, что объединенная компания Wildberries & Russ и группа компаний "Просвещение" создадут цифровую платформу для государственных закупок для российских образовательных учреждений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпросвещения