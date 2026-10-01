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Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ
Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ
Компания Walt Disney разрабатывает план реструктуризации телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников, сообщила газета... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T22:56+0300
2026-10-01T22:56+0300
технологии
бизнес
калифорния
disney
walt disney
wsj
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компания Walt Disney разрабатывает план реструктуризации телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. "Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, которая, как ожидается, приведет к сокращению сотен сотрудников и объединению подразделений", - пишет газета. Отмечается, что в настоящее время руководство компании прорабатывает детали плана, который, вероятно, не будет окончательно утвержден до конца года. Реорганизация проводится в рамках плана гендиректора Disney Джоша Д'Амаро по оптимизации разросшейся структуры компании. Сокращения также готовятся в юридическом отделе и подразделении, отвечающем за международные отношения, в которых работает около тысячи сотрудников, добавляет WSJ. Кроме того, во вторник, отмечает газета, компания уволила более 300 человек, в основном из отделов кадров и информационных технологий. Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.
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технологии, бизнес, калифорния, disney, walt disney, wsj
Технологии, Бизнес, Калифорния, Disney, Walt Disney, WSJ
22:56 01.10.2026
 
Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ

WSJ: Disney разрабатывает план реструктуризации телевизионного подразделения

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компания Walt Disney разрабатывает план реструктуризации телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
"Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, которая, как ожидается, приведет к сокращению сотен сотрудников и объединению подразделений", - пишет газета.
Отмечается, что в настоящее время руководство компании прорабатывает детали плана, который, вероятно, не будет окончательно утвержден до конца года. Реорганизация проводится в рамках плана гендиректора Disney Джоша Д'Амаро по оптимизации разросшейся структуры компании.
Сокращения также готовятся в юридическом отделе и подразделении, отвечающем за международные отношения, в которых работает около тысячи сотрудников, добавляет WSJ. Кроме того, во вторник, отмечает газета, компания уволила более 300 человек, в основном из отделов кадров и информационных технологий.
Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияDisneyWalt DisneyWSJ
 
 
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