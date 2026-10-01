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Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ

Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, пишет WSJ

Компания Walt Disney разрабатывает план реструктуризации телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников, сообщила газета... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:56+0300

2026-10-01T22:56+0300

2026-10-01T22:56+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компания Walt Disney разрабатывает план реструктуризации телевизионного подразделения, в рамках которого могут быть уволены сотни сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. "Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, которая, как ожидается, приведет к сокращению сотен сотрудников и объединению подразделений", - пишет газета. Отмечается, что в настоящее время руководство компании прорабатывает детали плана, который, вероятно, не будет окончательно утвержден до конца года. Реорганизация проводится в рамках плана гендиректора Disney Джоша Д'Амаро по оптимизации разросшейся структуры компании. Сокращения также готовятся в юридическом отделе и подразделении, отвечающем за международные отношения, в которых работает около тысячи сотрудников, добавляет WSJ. Кроме того, во вторник, отмечает газета, компания уволила более 300 человек, в основном из отделов кадров и информационных технологий. Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. Основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.

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