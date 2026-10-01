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Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин
Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин
России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:52+0300
2026-10-01T19:52+0300
мировая экономика
владимир путин
валдай
топливо
дизельное топливо
дизтопливо
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам и так хватает "дизельки" (дизельного топлива – ред.), но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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мировая экономика, владимир путин, валдай, топливо, дизельное топливо, дизтопливо, россия, санкции против рф
Мировая экономика, Владимир Путин, Валдай, топливо, дизельное топливо, дизтопливо, РОССИЯ, санкции против РФ
19:52 01.10.2026
 
Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин

Путин: России хватает дизтоплива, но на мировые рынки он не попадет из-за санкций

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам и так хватает "дизельки" (дизельного топлива – ред.), но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
Мировая экономикаВладимир ПутинВалдайтопливодизельное топливодизтопливоРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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