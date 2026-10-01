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Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин
Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин
России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:52+0300
2026-10-01T19:52+0300
2026-10-01T19:52+0300
мировая экономика
владимир путин
валдай
топливо
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россия
санкции против рф
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам и так хватает "дизельки" (дизельного топлива – ред.), но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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мировая экономика, владимир путин, валдай, топливо, дизельное топливо, дизтопливо, россия, санкции против рф
Мировая экономика, Владимир Путин, Валдай, топливо, дизельное топливо, дизтопливо, РОССИЯ, санкции против РФ
Российское дизтопливо не попадет на мировые рынки, заявил Путин
Путин: России хватает дизтоплива, но на мировые рынки он не попадет из-за санкций
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам и так хватает "дизельки" (дизельного топлива – ред.), но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.