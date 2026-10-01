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На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей
На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей
Финансирование развития государственных информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК)... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:55+0300
2026-10-01T20:10+0300
финансы
промышленность
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование развития государственных информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) предусматривается в размере свыше 20 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы. Согласно документу, расходы в текущем году составят 5,841 миллиарда рублей, в 2027 году показатель будет на уровне 7,761 миллиарда рублей, в 2028 году - 6,216 миллиарда рублей, в 2029 году - также 6,216 миллиарда. Следовательно, общий объем финансирования за три года достигнет примерно 20,193 миллиарда рублей. В сентябре правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, которые получены в результате геологического изучения недр. Одновременно предлагалось ограничивать осуществление права пользования участками недр в случае непредставления их пользователем информации в госинформсистему драгоценных металлов и камней в случаях, когда ее представление являлось обязательным.
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финансы, промышленность, госдума
Финансы, Промышленность, Госдума
19:55 01.10.2026 (обновлено: 20:10 01.10.2026)
 
На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей

Бюджет заложил 20 миллиардов рублей на развитие системы контроля за оборотом драгметаллов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование развития государственных информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) предусматривается в размере свыше 20 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы.
Согласно документу, расходы в текущем году составят 5,841 миллиарда рублей, в 2027 году показатель будет на уровне 7,761 миллиарда рублей, в 2028 году - 6,216 миллиарда рублей, в 2029 году - также 6,216 миллиарда.
Следовательно, общий объем финансирования за три года достигнет примерно 20,193 миллиарда рублей.
В сентябре правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, которые получены в результате геологического изучения недр.
Одновременно предлагалось ограничивать осуществление права пользования участками недр в случае непредставления их пользователем информации в госинформсистему драгоценных металлов и камней в случаях, когда ее представление являлось обязательным.
 
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