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На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей

На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На контроль за оборотом драгметаллов заложили 20 миллиардов рублей

Финансирование развития государственных информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК)... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:55+0300

2026-10-01T19:55+0300

2026-10-01T20:10+0300

финансы

промышленность

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансирование развития государственных информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) предусматривается в размере свыше 20 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России на 2027-2029 годы. Согласно документу, расходы в текущем году составят 5,841 миллиарда рублей, в 2027 году показатель будет на уровне 7,761 миллиарда рублей, в 2028 году - 6,216 миллиарда рублей, в 2029 году - также 6,216 миллиарда. Следовательно, общий объем финансирования за три года достигнет примерно 20,193 миллиарда рублей. В сентябре правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, которые получены в результате геологического изучения недр. Одновременно предлагалось ограничивать осуществление права пользования участками недр в случае непредставления их пользователем информации в госинформсистему драгоценных металлов и камней в случаях, когда ее представление являлось обязательным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, промышленность, госдума