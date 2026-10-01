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Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2002 года

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2002 года - 01.10.2026, ПРАЙМ

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2002 года

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:06+0300

2026-10-01T13:06+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 12.45 мск росла до 5,332% с уровня прошлого закрытия в 5,311%. Максимально показатель достиг в четверг 5,362%, что является самым высоким значением с 1 апреля 2002 года, когда показатель составлял 5,426%. Ранее на неделе был обновлен рекорд со 2 апреля 2002 года.

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