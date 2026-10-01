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Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2002 года
Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2002 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2002 года
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:06+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 12.45 мск росла до 5,332% с уровня прошлого закрытия в 5,311%. Максимально показатель достиг в четверг 5,362%, что является самым высоким значением с 1 апреля 2002 года, когда показатель составлял 5,426%. Ранее на неделе был обновлен рекорд со 2 апреля 2002 года.
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рынок, мировая экономика, сша
Рынок, Мировая экономика, США
Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2002 года
Доходность 10-летних US Treasuries вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вновь достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 12.45 мск росла до 5,332% с уровня прошлого закрытия в 5,311%.
Максимально показатель достиг в четверг 5,362%, что является самым высоким значением с 1 апреля 2002 года, когда показатель составлял 5,426%.
Ранее на неделе был обновлен рекорд со 2 апреля 2002 года.