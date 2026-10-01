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Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей
Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей
Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году ожидаются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:23+0300
2026-10-01T11:23+0300
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году ожидаются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. В 2027 году эти доходы, также с учетом дивидендов Сбербанка, ожидаются на уровне 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году показатель увеличится до 913,95 миллиарда, а в 2029 году - 985,6 миллиарда рублей. Сбербанк в текущем году выплатил дивиденды в расчете 37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, общий объем выплат составил 850,2 миллиарда рублей. Согласно данным банка, федеральный бюджет получил от Сбербанка 425,1 миллиарда рублей в виде дивидендов по итогам прошлого года. В целом доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по итогам этого года ожидаются на уровне 1,963 триллиона рублей, в 2027 году - 1,832 триллиона, а в последующие два года - 2 триллиона и 2,076 триллиона соответственно.
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финансы, сбербанк
Финансы, Сбербанк
11:23 01.10.2026
 
Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей

Поступления от дивидендов в бюджет в 2026 году ожидаются в объеме 807,6 миллиарда рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году ожидаются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента.
В 2027 году эти доходы, также с учетом дивидендов Сбербанка, ожидаются на уровне 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году показатель увеличится до 913,95 миллиарда, а в 2029 году - 985,6 миллиарда рублей.
Сбербанк в текущем году выплатил дивиденды в расчете 37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, общий объем выплат составил 850,2 миллиарда рублей. Согласно данным банка, федеральный бюджет получил от Сбербанка 425,1 миллиарда рублей в виде дивидендов по итогам прошлого года.
В целом доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по итогам этого года ожидаются на уровне 1,963 триллиона рублей, в 2027 году - 1,832 триллиона, а в последующие два года - 2 триллиона и 2,076 триллиона соответственно.
 
ФинансыСбербанк
 
 
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