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Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей

Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Доходы от дивидендов в бюджет России в 2026 году составят 807,6 млрд рублей

Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году ожидаются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:23+0300

2026-10-01T11:23+0300

2026-10-01T11:23+0300

финансы

сбербанк

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году ожидаются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. В 2027 году эти доходы, также с учетом дивидендов Сбербанка, ожидаются на уровне 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году показатель увеличится до 913,95 миллиарда, а в 2029 году - 985,6 миллиарда рублей. Сбербанк в текущем году выплатил дивиденды в расчете 37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, общий объем выплат составил 850,2 миллиарда рублей. Согласно данным банка, федеральный бюджет получил от Сбербанка 425,1 миллиарда рублей в виде дивидендов по итогам прошлого года. В целом доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по итогам этого года ожидаются на уровне 1,963 триллиона рублей, в 2027 году - 1,832 триллиона, а в последующие два года - 2 триллиона и 2,076 триллиона соответственно.

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финансы, сбербанк