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Нефтегазовые доходы федерального бюджета оцениваются в 7,5 трлн рублей

Нефтегазовые доходы федерального бюджета оцениваются в 7,5 трлн рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Нефтегазовые доходы федерального бюджета оцениваются в 7,5 трлн рублей

Нефтегазовые доходы фелерального бюджета РФ в 2026 году оцениваются в объеме 7,584 триллиона рублей, а ненефтегазовые - 33,598 триллиона рублей, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:17+0300

2026-10-01T12:17+0300

2026-10-01T13:19+0300

газ

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы фелерального бюджета РФ в 2026 году оцениваются в объеме 7,584 триллиона рублей, а ненефтегазовые - 33,598 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы, опубликованной в базе данных Госдумы. Базовые нефтегазовые доходы в 2027 году, как ожидается, составят 6,658 триллиона рублей, в 2028 году - 7,254 триллиона рублей, в 2029 году - 7,568 триллиона рублей. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов в 2027 году может составить 16,2%, в 2028 году - 16,7%, в 2029 году - 15,9%. Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.

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газ, госдума