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Налог на проценты по вкладам принесет бюджету более триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Налог на проценты по вкладам принесет бюджету более триллиона рублей
Налог на проценты по вкладам принесет бюджету более триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Налог на проценты по вкладам принесет бюджету более триллиона рублей
Доходы бюджета России от налога на проценты по банковским депозитам в 2027 году ожидаются на уровне 1,017 триллиона рублей, а в 2028 и 2029 годах - 305,6... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:36+0300
2026-10-01T13:25+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета России от налога на проценты по банковским депозитам в 2027 году ожидаются на уровне 1,017 триллиона рублей, а в 2028 и 2029 годах - 305,6 миллиарда и 307,4 миллиарда рублей соответственно, такие оценки приводятся в документах к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. Подоходным налогом в России облагаются не все доходы граждан по банковским депозитам, а только их сумма по всем депозитам, превышающая необлагаемый лимит, который зависит от максимального размера ключевой ставки ЦБ, действовавшей в соответствующем году. В 2026 году максимальный уровень ключевой ставки был 16%, затем ЦБ ее снижал, а значит, необлагаемая сумма доходов по депозитам составит 160 тысяч рублей. За доход сверх этой суммы в 2027 году владельцу надо будет заплатить НДФЛ по ставке 13% или 15%. Общий объем поступлений НДФЛ в федеральный бюджет ожидается на уровне 1,965 триллиона рублей в 2027 году, 1,341 триллиона рублей в 2028 году и 1,425 триллиона рублей в 2029 году. В федеральный бюджет направляются поступления от НДФЛ на доходы по вкладам, а по другим видам доходов - только по прогрессивным ставкам: 15% - для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% - для доходов от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% - от 20 миллионов до 50 миллионов рублей и 22% - для доходов свыше 50 миллионов рублей в год. Доходы физических лиц в пределах 2,4 миллиона рублей в год облагаются по базовой ставке 13%, и эти поступления направляются в бюджеты регионов.
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финансы, банки
Финансы, Банки
12:36 01.10.2026 (обновлено: 13:25 01.10.2026)
 
Налог на проценты по вкладам принесет бюджету более триллиона рублей

Доходы бюджета от налога на проценты по депозитам в 2027 году составят 1,017 трлн рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета России от налога на проценты по банковским депозитам в 2027 году ожидаются на уровне 1,017 триллиона рублей, а в 2028 и 2029 годах - 305,6 миллиарда и 307,4 миллиарда рублей соответственно, такие оценки приводятся в документах к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.
Подоходным налогом в России облагаются не все доходы граждан по банковским депозитам, а только их сумма по всем депозитам, превышающая необлагаемый лимит, который зависит от максимального размера ключевой ставки ЦБ, действовавшей в соответствующем году. В 2026 году максимальный уровень ключевой ставки был 16%, затем ЦБ ее снижал, а значит, необлагаемая сумма доходов по депозитам составит 160 тысяч рублей. За доход сверх этой суммы в 2027 году владельцу надо будет заплатить НДФЛ по ставке 13% или 15%.
Общий объем поступлений НДФЛ в федеральный бюджет ожидается на уровне 1,965 триллиона рублей в 2027 году, 1,341 триллиона рублей в 2028 году и 1,425 триллиона рублей в 2029 году.
В федеральный бюджет направляются поступления от НДФЛ на доходы по вкладам, а по другим видам доходов - только по прогрессивным ставкам: 15% - для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% - для доходов от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% - от 20 миллионов до 50 миллионов рублей и 22% - для доходов свыше 50 миллионов рублей в год.
Доходы физических лиц в пределах 2,4 миллиона рублей в год облагаются по базовой ставке 13%, и эти поступления направляются в бюджеты регионов.
 
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