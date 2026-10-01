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Продление нулевого НДПИ для СПГ на Ямале обойдется в 30 миллиардов в год

Продление нулевого НДПИ для СПГ на Ямале обойдется в 30 миллиардов в год - 01.10.2026, ПРАЙМ

Продление нулевого НДПИ для СПГ на Ямале обойдется в 30 миллиардов в год

Выпадающие доходы от продления нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для проектов по сжижению газа на Ямале до 2029 года могут составить 30 | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:48+0300

2026-10-01T12:48+0300

2026-10-01T13:30+0300

газ

ямал

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Выпадающие доходы от продления нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для проектов по сжижению газа на Ямале до 2029 года могут составить 30 миллиардов рублей в год, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. "Исключение из условий применения "нулевой" налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых ограничения о накопленном объеме добычи газа горючего природного 250 миллиардов кубических метров приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в объеме порядка 30 миллиардов рублей в год", - говорится в документе. Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство России предлагает продлить нулевую ставку НДПИ для проектов по сжижению газа на Ямале до 2029 года включительно при условии заключения инвестиционного соглашения. Нулевая ставка НДПИ распространяется на газ, добываемый на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал или Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, исключительно для производства СПГ, аммиака или водорода до достижения накопленного объема добычи газа 250 миллиардов кубометров или не позднее чем по истечении 12 лет с запуска проекта.

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газ, ямал