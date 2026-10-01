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Доходы от управления ФНБ за 3 года составят не менее 529,4 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Доходы от управления ФНБ за 3 года составят не менее 529,4 миллиарда рублей
Доходы от управления ФНБ за 3 года составят не менее 529,4 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Доходы от управления ФНБ за 3 года составят не менее 529,4 миллиарда рублей
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния за период 2027-2029 годов ожидаются в общем объеме не менее 529,4 миллиарда рублей, следует... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:08+0300
2026-10-01T14:11+0300
финансы
фнб
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния за период 2027-2029 годов ожидаются в общем объеме не менее 529,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на трехлетний период. Согласно представленным данным, доходы от управления средства ФНБ в 2027 году прогнозируются в объеме 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году - 165 миллиардов рублей, в 2029 году - 169 миллиардов рублей. В 2026 году эти доходы оцениваются в объеме 196,4 миллиарда рублей. Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.
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финансы, фнб, госдума
Финансы, ФНБ, Госдума
14:08 01.10.2026 (обновлено: 14:11 01.10.2026)
 
Доходы от управления ФНБ за 3 года составят не менее 529,4 миллиарда рублей

Доходы от управления средствами ФНБ за три года составят не менее 529,4 миллиарда рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния за период 2027-2029 годов ожидаются в общем объеме не менее 529,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на трехлетний период.
Согласно представленным данным, доходы от управления средства ФНБ в 2027 году прогнозируются в объеме 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году - 165 миллиардов рублей, в 2029 году - 169 миллиардов рублей. В 2026 году эти доходы оцениваются в объеме 196,4 миллиарда рублей.
Кабмин России в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.
 
ФинансыФНБГосдума
 
 
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