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Доллар обновил самый высокий уровень с весны 2025 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Доллар обновил самый высокий уровень с весны 2025 года
Доллар обновил самый высокий уровень с весны 2025 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
Доллар обновил самый высокий уровень с весны 2025 года
Стоимость доллара к мировым валютам, а также отдельно к евро, обновила самый высокий уровень с весны прошлого года, свидетельствуют данные торгов. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:43+0300
2026-10-01T13:44+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, а также отдельно к евро, обновила самый высокий уровень с весны прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.17 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,46% - до 101,92 пункта. Максимально в четверг показатель достиг ровно 102 пунктов - это максимум с 10 апреля 2025 года. В то же время курс евро к доллару снижался на 0,48%, до 1,1276 доллара за евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия в 1,133 доллара. Показатель находится ниже отметки в 1,13 доллара впервые с 29 мая 2025 года.
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192
40
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40
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5
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рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
13:43 01.10.2026 (обновлено: 13:44 01.10.2026)
 
Доллар обновил самый высокий уровень с весны 2025 года

Курс доллара к мировым валютам обновил самый высокий уровень с весны 2025 года

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, а также отдельно к евро, обновила самый высокий уровень с весны прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,46% - до 101,92 пункта. Максимально в четверг показатель достиг ровно 102 пунктов - это максимум с 10 апреля 2025 года.
В то же время курс евро к доллару снижался на 0,48%, до 1,1276 доллара за евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия в 1,133 доллара. Показатель находится ниже отметки в 1,13 доллара впервые с 29 мая 2025 года.
 
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