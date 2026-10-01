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На развитие новых регионов выделят более 865 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На развитие новых регионов выделят более 865 миллиардов рублей
На развитие новых регионов выделят более 865 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие новых регионов выделят более 865 миллиардов рублей
Более 865 миллиардов рублей выделят из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:59+0300
2026-10-01T14:01+0300
россия
финансы
запорожская область
госдума
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Более 865 миллиардов рублей выделят из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" в период с 2027 по 2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" запланированы в 2027 году в объеме 293 820,5 миллиона рублей, в 2028 году - 290 107,7 миллиона рублей и в 2029 году - 281 651,4 миллиона рублей", - говорится в документе.
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россия, финансы, запорожская область, госдума
РОССИЯ, Финансы, Запорожская область, Госдума
13:59 01.10.2026 (обновлено: 14:01 01.10.2026)
 
На развитие новых регионов выделят более 865 миллиардов рублей

На развитие новых регионов выделят более 865 миллиардов рублей из бюджета

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Более 865 миллиардов рублей выделят из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" в период с 2027 по 2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" запланированы в 2027 году в объеме 293 820,5 миллиона рублей, в 2028 году - 290 107,7 миллиона рублей и в 2029 году - 281 651,4 миллиона рублей", - говорится в документе.
 
РОССИЯФинансыЗапорожская областьГосдума
 
 
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