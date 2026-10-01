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Движение на федеральных трассах в Челябинской области ограничат на три дня
Движение на федеральных трассах в Челябинской области ограничат на три дня - 01.10.2026, ПРАЙМ
Движение на федеральных трассах в Челябинской области ограничат на три дня
Движение на всех федеральных трассах в Челябинской области ограничат с пятницы по воскресенье включительно в связи с дорожными работами, сообщила пресс-служба... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:36+0300
2026-10-01T14:36+0300
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россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Движение на всех федеральных трассах в Челябинской области ограничат с пятницы по воскресенье включительно в связи с дорожными работами, сообщила пресс-служба челябинского филиала "Уралуправтодор". "В связи с организацией работ на дорожной сети с 00.00 2 октября (22.00 мск 1 октября) 2026 года по 00.00 (22.00 мск 4 октября) 5 октября 2026 года вводится временное ограничение движения на всех федеральных трассах Челябинской области для всех участников автомобильного движения, включая полное перекрытие движения на ряде участков", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что Росавтодор просит водителей по возможности в указанный период избегать движения по федеральным трассам региона.
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бизнес, россия, челябинская область, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Челябинская область, Росавтодор
Движение на федеральных трассах в Челябинской области ограничат на три дня
Движение на трассах в Челябинской области ограничат на три дня из-за дорожных работ
ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Движение на всех федеральных трассах в Челябинской области ограничат с пятницы по воскресенье включительно в связи с дорожными работами, сообщила пресс-служба челябинского филиала "Уралуправтодор".
"В связи с организацией работ на дорожной сети с 00.00 2 октября (22.00 мск 1 октября) 2026 года по 00.00 (22.00 мск 4 октября) 5 октября 2026 года вводится временное ограничение движения на всех федеральных трассах Челябинской области для всех участников автомобильного движения, включая полное перекрытие движения на ряде участков", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что Росавтодор просит водителей по возможности в указанный период избегать движения по федеральным трассам региона.