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Заботкин: экономика России перешла к режиму высоких зарплат
Заботкин: экономика России перешла к режиму высоких зарплат - 01.10.2026, ПРАЙМ
Заботкин: экономика России перешла к режиму высоких зарплат
Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:11+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - ПРАЙМ. Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром, в экономику довольно высоких реальных зарплат", – сказал он в кулуарах "Альфа-Саммита". Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей. Реальные зарплаты в середине лета выросли за год на 3,3%.
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банки, финансы, алексей заботкин, банк россии, росстат
Банки, Финансы, Алексей Заботкин, Банк России, Росстат
Заботкин: экономика России перешла к режиму высоких зарплат
Зампред ЦБ Заботкин: российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - ПРАЙМ. Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром, в экономику довольно высоких реальных зарплат", – сказал он в кулуарах "Альфа-Саммита".
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысячи рублей. Реальные зарплаты в середине лета выросли за год на 3,3%.