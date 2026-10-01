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Экономика России демонстрируют устойчивость, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономика России демонстрируют устойчивость, заявил Путин
Экономика России демонстрируют устойчивость, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Экономика России демонстрируют устойчивость, заявил Путин
Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:15+0300
2026-10-01T21:23+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
валдай
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МОСКВА 1 окт - ПРАЙМ. Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент России Владимир Путин. "Российская экономика, финансовая система демонстрируют устойчивость. Макроэкономика стабильна абсолютно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он подчеркнул, что основные отрасли российской экономики работают, несмотря на трудности."Макроэкономика стабильна абсолютно. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать, а где их нет? Давайте посмотрим любой регион мира - везде есть свои проблемы", - подчеркнул президент.Путин добавил, что Россия проходит сложности в экономике, но она их пройдет.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, финансы, владимир путин, валдай
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Валдай
21:15 01.10.2026 (обновлено: 21:23 01.10.2026)
 
Экономика России демонстрируют устойчивость, заявил Путин

Путин: экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость

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МОСКВА 1 окт - ПРАЙМ. Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость, заявил президент России Владимир Путин.
"Российская экономика, финансовая система демонстрируют устойчивость. Макроэкономика стабильна абсолютно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что основные отрасли российской экономики работают, несмотря на трудности.
"Макроэкономика стабильна абсолютно. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать, а где их нет? Давайте посмотрим любой регион мира - везде есть свои проблемы", - подчеркнул президент.
Путин добавил, что Россия проходит сложности в экономике, но она их пройдет.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыВладимир ПутинВалдай
 
 
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