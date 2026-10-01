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Путин призвал не переохладить экономику России

Путин призвал не переохладить экономику России - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин призвал не переохладить экономику России

Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:22+0300

2026-10-01T21:22+0300

2026-10-01T21:28+0300

россия

владимир путин

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин."Да, у нас были проблемы с инфляцией. Мы раскрутили экономику, перегрели ее. Но мы сознательно пошли на то, чтобы ее охладить", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства отметил, что важно не переохладить экономику, о чем все и говорят, спорят с ЦБ. По его словам, спорить можно, и эта дискуссия полезна."Но все-таки у нас была двузначная инфляция - в прошлом году 10,5% - а в этом году шесть с небольшим. В два раза почти меньше, понимаете? Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну, конечно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент России подчеркнул, что существуют сложности, но страна их проходит, и макроэкономические показатели говорят о том, что российская экономика здоровая, а финансовая система и экономические институты работают успешно.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, владимир путин, валдай, центральные банки