Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал не переохладить экономику России - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/ekonomika-873881715.html
Путин призвал не переохладить экономику России
Путин призвал не переохладить экономику России - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин призвал не переохладить экономику России
Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:22+0300
2026-10-01T21:28+0300
россия
владимир путин
валдай
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873881715.jpg?1790879298
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин."Да, у нас были проблемы с инфляцией. Мы раскрутили экономику, перегрели ее. Но мы сознательно пошли на то, чтобы ее охладить", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства отметил, что важно не переохладить экономику, о чем все и говорят, спорят с ЦБ. По его словам, спорить можно, и эта дискуссия полезна."Но все-таки у нас была двузначная инфляция - в прошлом году 10,5% - а в этом году шесть с небольшим. В два раза почти меньше, понимаете? Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну, конечно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент России подчеркнул, что существуют сложности, но страна их проходит, и макроэкономические показатели говорят о том, что российская экономика здоровая, а финансовая система и экономические институты работают успешно.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, валдай, центральные банки
РОССИЯ, Владимир Путин, Валдай, центральные банки
21:22 01.10.2026 (обновлено: 21:28 01.10.2026)
 
Путин призвал не переохладить экономику России

Путин: Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с инфляцией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, у нас были проблемы с инфляцией. Мы раскрутили экономику, перегрели ее. Но мы сознательно пошли на то, чтобы ее охладить", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства отметил, что важно не переохладить экономику, о чем все и говорят, спорят с ЦБ. По его словам, спорить можно, и эта дискуссия полезна.
"Но все-таки у нас была двузначная инфляция - в прошлом году 10,5% - а в этом году шесть с небольшим. В два раза почти меньше, понимаете? Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну, конечно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России подчеркнул, что существуют сложности, но страна их проходит, и макроэкономические показатели говорят о том, что российская экономика здоровая, а финансовая система и экономические институты работают успешно.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
РОССИЯВладимир ПутинВалдайцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала