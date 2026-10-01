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Экс-глава ЕЦБ призвал Евросоюз направить 100 миллиардов евро на развитие ИИ
Экс-глава ЕЦБ призвал Евросоюз направить 100 миллиардов евро на развитие ИИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Экс-глава ЕЦБ призвал Евросоюз направить 100 миллиардов евро на развитие ИИ
Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал Европейский союз направить 100 миллиардов евро на развитие искусственного интеллекта. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:07+0300
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технологии
мировая экономика
италия
марио драги
ес
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РИМ, 1 окт - ПРАЙМ. Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал Европейский союз направить 100 миллиардов евро на развитие искусственного интеллекта. Выступая с лекцией в Цюрихе, экономист и бывший премьер Италии заявил, что ЕС располагает менее чем 5% мировых вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Согласно недавнему исследованию, доведение этой доли до 15% к 2030 году, примерно в соответствии с долей ЕС в мировой экономике, потребует около 1,3 триллиона евро инвестиций. "Государственная часть, необходимая для снижения риска этих инвестиций и оцениваемая примерно в 100 миллиардов евро, является одной из наиболее подходящих статей для финансирования через бюджет ЕС", - сказал Драги, которого цитирует агентство askanews. "Даже вся эта сумма составила бы лишь около 5% следующего бюджета, который сейчас находится на стадии переговоров, и позволила бы не нагружать национальные бюджеты в то время, когда они консолидируются. Это вполне по силам", - добавил Драги.
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технологии, мировая экономика, италия, марио драги, ес
Технологии, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Марио Драги, ЕС
Экс-глава ЕЦБ призвал Евросоюз направить 100 миллиардов евро на развитие ИИ
Экс-глава ЕЦБ Драги призвал Евросоюз направить 100 миллиардов евро на развитие ИИ
РИМ, 1 окт - ПРАЙМ. Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал Европейский союз направить 100 миллиардов евро на развитие искусственного интеллекта.
Выступая с лекцией в Цюрихе, экономист и бывший премьер Италии заявил, что ЕС располагает менее чем 5% мировых вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Согласно недавнему исследованию, доведение этой доли до 15% к 2030 году, примерно в соответствии с долей ЕС в мировой экономике, потребует около 1,3 триллиона евро инвестиций.
"Государственная часть, необходимая для снижения риска этих инвестиций и оцениваемая примерно в 100 миллиардов евро, является одной из наиболее подходящих статей для финансирования через бюджет ЕС", - сказал Драги, которого цитирует агентство askanews.
"Даже вся эта сумма составила бы лишь около 5% следующего бюджета, который сейчас находится на стадии переговоров, и позволила бы не нагружать национальные бюджеты в то время, когда они консолидируются. Это вполне по силам", - добавил Драги.