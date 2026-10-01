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Эксперт рассказал о работе над ошибками в прогнозировании лосося

Эксперт рассказал о работе над ошибками в прогнозировании лосося - 01.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о работе над ошибками в прогнозировании лосося

Системе рыбохозяйственных исследований тихоокеанского лосося предстоит провести серьезную работу над ошибками в прогнозировании, рассказал член правления... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:15+0300

2026-10-01T09:15+0300

2026-10-01T09:15+0300

россия

дальний восток

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Системе рыбохозяйственных исследований тихоокеанского лосося предстоит провести серьезную работу над ошибками в прогнозировании, рассказал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), кандидат экономических наук Герман Зверев. Как отмечал в середине сентября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, лососевая путина в России у этом году прошла ниже ожиданий, и науке надо сосредоточиться на более точных прогнозах. "С полной уверенностью можно сказать только одно – систему рыбохозяйственных исследований тихоокеанских лососей ждет основательная "работа над ошибками". Очевидные неудачи в прогнозировании требуют открытого и масштабного обсуждения, учитывающего все научные догадки и идеи", - пишет Зверев в предварительной версии научной статьи о лососевом промысле в РФ. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), к 30 сентября вылов лососей в России составил 98,4 тысячи тонн, что в 2,3 раза ниже первоначального прогноза науки. При этом, как отметил Зверев, такой объем вылова в советские времена считался нормой. "Почти тридцать лет для советского рыбного хозяйства являлись нормой результаты нынешней лососевой путины, вызвавшие такую панику", - отметил он, уточнив, что в период с 1958 года по 1988 год Минрыбхоз СССР фиксировал сопоставимые с нынешними результаты промысла лосося. Зверев напомнил, что тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в промышленных масштабах добывают уже более ста лет. Поэтому, по его мнению, не стоит использовать такой короткий статистический ряд, как последняя десятилетка удачных путин, для серьезных выводов. "Выхваченные из сегодняшней сиюминутности, вырванные из исторического контекста данные о вылове в текущем году сами по себе ничего не объясняют и не предсказывают... Кроме собственно биологических факторов (причем взятых в длительном историческом периоде) немаловажное значение имеют и другие факторы" , - отметил он.

дальний восток

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россия, дальний восток, дмитрий патрушев