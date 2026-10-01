https://1prime.ru/20261001/ekspert-873864847.html
Эксперт рассказал, что грозит второму пилоту Flydubai в Саудовской Аравии
Эксперт рассказал, что грозит второму пилоту Flydubai в Саудовской Аравии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что грозит второму пилоту Flydubai в Саудовской Аравии
Второму пилоту самолета Flydubai, подозреваемому в нападении на командира воздушного судна и попытке угнать самолет, по законам Саудовской Аравии может грозить... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:15+0300
2026-10-01T17:15+0300
2026-10-01T17:15+0300
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КАИР, 1 окт - ПРАЙМ. Второму пилоту самолета Flydubai, подозреваемому в нападении на командира воздушного судна и попытке угнать самолет, по законам Саудовской Аравии может грозить смертная казнь, если следствие установит террористический характер его действий, сказал РИА Новости египетский эксперт в области международной авиации, генерал авиации Гэд аль-Карим Наср.
"Если будет доказано наличие идеологических или политических мотивов попытки уничтожить самолет, произошедшее может быть квалифицировано как террористический акт. В таком случае наказание может дойти до смертной казни", - сказал Наср.
Эксперт предположил, исходя из имеющейся на данный момент информации, что второму пилоту могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство. При этом речь может идти не только о покушении на жизнь командира воздушного судна, но и о создании угрозы жизни пассажиров самолета.
Наср отметил, что возможны также обвинения в попытке незаконного воздействия на самолет и посягательстве на безопасность полетов. Если действия пилота будут квалифицированы как общеуголовное преступление и покушение на массовое убийство, ему может грозить пожизненное лишение свободы, добавил эксперт.
По его словам, Саудовская Аравия как государство, где самолет совершил посадку, может провести первоначальные следственные действия и собрать доказательства, после чего подозреваемый может быть передан властям ОАЭ - государства регистрации воздушного судна - для дальнейшего разбирательства.
В среду самолет эмиратской авиакомпании flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошел инцидент.
Как позже рассказали РИА Новости пассажиры рейса, в кабине возникла потасовка, в ходе которой пилот ранил командира воздушного судна. Двум другим пилотам авиакомпании flydubai, оказавшимся среди пассажиров, удалось взять ситуацию под контроль, после чего самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
Оба пилота, пострадавших в потасовке, были госпитализированы в Саудовской Аравии. Подвергшийся нападению пилот является гражданином Индии, а нападавши - подданным Омана.
На борту было порядка 170 пассажиров, большинство из которых - граждане Израиля. В результате инцидента никто из них пострадали, они были доставлены в Тель-Авив эвакуационным рейсом эмиратской авиакомпании.
Генеральный прокурор ОАЭ распорядился провести расследование инцидента с рейсом авиакомпании Flydubai, в том числе на предмет возможной связи с "террористической деятельностью". Власти Саудовской Аравии также объявили, что проведут свое расследование инцидента.
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бизнес, общество , саудовская аравия, оаэ, тель-авив, flydubai
Бизнес, Общество , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, Тель-Авив, Flydubai
Эксперт рассказал, что грозит второму пилоту Flydubai в Саудовской Аравии
Эксперт Наср: второму пилоту Flydubai может грозить смертная казнь
КАИР, 1 окт - ПРАЙМ. Второму пилоту самолета Flydubai, подозреваемому в нападении на командира воздушного судна и попытке угнать самолет, по законам Саудовской Аравии может грозить смертная казнь, если следствие установит террористический характер его действий, сказал РИА Новости египетский эксперт в области международной авиации, генерал авиации Гэд аль-Карим Наср.
"Если будет доказано наличие идеологических или политических мотивов попытки уничтожить самолет, произошедшее может быть квалифицировано как террористический акт. В таком случае наказание может дойти до смертной казни", - сказал Наср.
Эксперт предположил, исходя из имеющейся на данный момент информации, что второму пилоту могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство. При этом речь может идти не только о покушении на жизнь командира воздушного судна, но и о создании угрозы жизни пассажиров самолета.
Наср отметил, что возможны также обвинения в попытке незаконного воздействия на самолет и посягательстве на безопасность полетов. Если действия пилота будут квалифицированы как общеуголовное преступление и покушение на массовое убийство, ему может грозить пожизненное лишение свободы, добавил эксперт.
По его словам, Саудовская Аравия как государство, где самолет совершил посадку, может провести первоначальные следственные действия и собрать доказательства, после чего подозреваемый может быть передан властям ОАЭ - государства регистрации воздушного судна - для дальнейшего разбирательства.
В среду самолет эмиратской авиакомпании flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошел инцидент.
Как позже рассказали РИА Новости пассажиры рейса, в кабине возникла потасовка, в ходе которой пилот ранил командира воздушного судна. Двум другим пилотам авиакомпании flydubai, оказавшимся среди пассажиров, удалось взять ситуацию под контроль, после чего самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
Оба пилота, пострадавших в потасовке, были госпитализированы в Саудовской Аравии. Подвергшийся нападению пилот является гражданином Индии, а нападавши - подданным Омана.
На борту было порядка 170 пассажиров, большинство из которых - граждане Израиля. В результате инцидента никто из них пострадали, они были доставлены в Тель-Авив эвакуационным рейсом эмиратской авиакомпании.
Генеральный прокурор ОАЭ распорядился провести расследование инцидента с рейсом авиакомпании Flydubai, в том числе на предмет возможной связи с "террористической деятельностью". Власти Саудовской Аравии также объявили, что проведут свое расследование инцидента.