https://1prime.ru/20261001/ekspert-873878228.html

Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России

Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России - 01.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России

Национальный план внедрения искусственного интеллекта позволит России перейти от точечных экспериментов к масштабному тиражированию технологии во всех отраслях... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:16+0300

2026-10-01T20:16+0300

2026-10-01T20:19+0300

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Национальный план внедрения искусственного интеллекта позволит России перейти от точечных экспериментов к масштабному тиражированию технологии во всех отраслях экономики, считает замдиректора Центра "Цифровая школа госуправления" Высшей школы госуправления Президентской академии Петр Отоцкий. Накануне пресс-служба правительства сообщила, что правительственная подкомиссия по развитию и внедрению технологий ИИ под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко рассмотрела ключевые показатели эффективности внедрения ИИ на 2027-2030 годы. Они войдут в состав нацплана по внедрению ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. "Технологии ИИ доказали свою зрелость, и появление нацплана внедрения ИИ - это переход от точечных экспериментов к масштабному тиражированию ИИ во все отрасли экономики и госуправление. Нацплан вовлекает в этот процесс множество организаций, пользователей, разработчиков ИИ и отраслевых регуляторов, задает рамки и конкретные метрики", - сказал Отоцкий РИА Новости. По его словам, внедрение ИИ в масштабах страны требует больших ресурсов и крайне важно измерять эффекты от ИИ, отдачу от тех или иных проектов и корректировать план при необходимости. "При этом важно продолжать поиск и продолжать эксперименты с ИИ в новых направлениях - технология развивается очень быстро, и сегодня мы не знаем, какие возможности она откроет нам в 2027-2030", - добавил Отоцкий. В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин