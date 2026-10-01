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Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России
Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России - 01.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России
Национальный план внедрения искусственного интеллекта позволит России перейти от точечных экспериментов к масштабному тиражированию технологии во всех отраслях... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:16+0300
2026-10-01T20:19+0300
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Национальный план внедрения искусственного интеллекта позволит России перейти от точечных экспериментов к масштабному тиражированию технологии во всех отраслях экономики, считает замдиректора Центра "Цифровая школа госуправления" Высшей школы госуправления Президентской академии Петр Отоцкий. Накануне пресс-служба правительства сообщила, что правительственная подкомиссия по развитию и внедрению технологий ИИ под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко рассмотрела ключевые показатели эффективности внедрения ИИ на 2027-2030 годы. Они войдут в состав нацплана по внедрению ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. "Технологии ИИ доказали свою зрелость, и появление нацплана внедрения ИИ - это переход от точечных экспериментов к масштабному тиражированию ИИ во все отрасли экономики и госуправление. Нацплан вовлекает в этот процесс множество организаций, пользователей, разработчиков ИИ и отраслевых регуляторов, задает рамки и конкретные метрики", - сказал Отоцкий РИА Новости. По его словам, внедрение ИИ в масштабах страны требует больших ресурсов и крайне важно измерять эффекты от ИИ, отдачу от тех или иных проектов и корректировать план при необходимости. "При этом важно продолжать поиск и продолжать эксперименты с ИИ в новых направлениях - технология развивается очень быстро, и сегодня мы не знаем, какие возможности она откроет нам в 2027-2030", - добавил Отоцкий. В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
20:16 01.10.2026 (обновлено: 20:19 01.10.2026)
 
Эксперт оценил нацплан внедрения ИИ в России

Отоцкий: нацплан внедрения ИИ в России позволит тиражировать технологии во всех отраслях

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Национальный план внедрения искусственного интеллекта позволит России перейти от точечных экспериментов к масштабному тиражированию технологии во всех отраслях экономики, считает замдиректора Центра "Цифровая школа госуправления" Высшей школы госуправления Президентской академии Петр Отоцкий.
Накануне пресс-служба правительства сообщила, что правительственная подкомиссия по развитию и внедрению технологий ИИ под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко рассмотрела ключевые показатели эффективности внедрения ИИ на 2027-2030 годы. Они войдут в состав нацплана по внедрению ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении.
"Технологии ИИ доказали свою зрелость, и появление нацплана внедрения ИИ - это переход от точечных экспериментов к масштабному тиражированию ИИ во все отрасли экономики и госуправление. Нацплан вовлекает в этот процесс множество организаций, пользователей, разработчиков ИИ и отраслевых регуляторов, задает рамки и конкретные метрики", - сказал Отоцкий РИА Новости.
По его словам, внедрение ИИ в масштабах страны требует больших ресурсов и крайне важно измерять эффекты от ИИ, отдачу от тех или иных проектов и корректировать план при необходимости.
"При этом важно продолжать поиск и продолжать эксперименты с ИИ в новых направлениях - технология развивается очень быстро, и сегодня мы не знаем, какие возможности она откроет нам в 2027-2030", - добавил Отоцкий.
В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с регионами сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир Путин
 
 
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