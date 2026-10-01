https://1prime.ru/20261001/ekspert-873879660.html
Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников
Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников - 01.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников
Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, защитить их помогают разговоры о цифровой безопасности и правильная настройка гаджетов,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:46+0300
2026-10-01T20:46+0300
2026-10-01T20:46+0300
технологии
финансы
общество
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873879660.jpg?1790876798
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, защитить их помогают разговоры о цифровой безопасности и правильная настройка гаджетов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
День пожилого человека отмечают 1 октября.
"Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, потому что привыкли доверять официальным службам и не всегда подкованы в вопросах цифровой безопасности и настройках в гаджетах. Защитить старших близких помогает сочетание разговоров со своими близкими и помощи в технологиях и настройках безопасности", - сказал он.
Эксперт отметил, что мошеннические сценарии постоянно меняются, однако принцип остается прежним: человека пытаются напугать или, наоборот, заинтересовать обещанием выплаты, поторопить и оказать эмоциональное давление. Например, злоумышленники могут позвонить от имени госструктуры, предложить оформить перерасчет пенсии или компенсацию и попросить подтвердить данные кодом из смс.
Лунев уточнил, что не менее важно регулярно обсуждать с пожилыми родственниками новые сценарии мошенничества. "Можно вместе разбирать реальные примеры и проговаривать алгоритмы действий. Важно объяснить, что переспрашивать и сомневаться нормально", - прокомментировал он.
Для защиты от звонков от имени родственников можно заранее договориться о дополнительном способе проверки - кодовой фразе, которую знают только близкие. Она станет еще одним способом убедиться, что звонит действительно родственник, а не злоумышленник, в том числе использующий измененный голос.
Дополнительным уровнем защиты могут стать технологии. Необходимо настроить смартфоны членов семьи: включить автоматический определитель номеров, который помечает нежелательные вызовы, ограничить видимость профиля в мессенджерах, установить лимиты трат по банковским картам.
"Главное - не оставлять близких один на один с вопросами цифровой безопасности. Обсуждайте с ними новые схемы, вместе настраивайте инструменты и заранее проговаривайте, как действовать в подозрительной ситуации", - заключил Лунев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, общество , яндекс
Технологии, Финансы, Общество , Яндекс
Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников
Эксперт Лунев: пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, защитить их помогают разговоры о цифровой безопасности и правильная настройка гаджетов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
День пожилого человека отмечают 1 октября.
"Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, потому что привыкли доверять официальным службам и не всегда подкованы в вопросах цифровой безопасности и настройках в гаджетах. Защитить старших близких помогает сочетание разговоров со своими близкими и помощи в технологиях и настройках безопасности", - сказал он.
Эксперт отметил, что мошеннические сценарии постоянно меняются, однако принцип остается прежним: человека пытаются напугать или, наоборот, заинтересовать обещанием выплаты, поторопить и оказать эмоциональное давление. Например, злоумышленники могут позвонить от имени госструктуры, предложить оформить перерасчет пенсии или компенсацию и попросить подтвердить данные кодом из смс.
Лунев уточнил, что не менее важно регулярно обсуждать с пожилыми родственниками новые сценарии мошенничества. "Можно вместе разбирать реальные примеры и проговаривать алгоритмы действий. Важно объяснить, что переспрашивать и сомневаться нормально", - прокомментировал он.
Для защиты от звонков от имени родственников можно заранее договориться о дополнительном способе проверки - кодовой фразе, которую знают только близкие. Она станет еще одним способом убедиться, что звонит действительно родственник, а не злоумышленник, в том числе использующий измененный голос.
Дополнительным уровнем защиты могут стать технологии. Необходимо настроить смартфоны членов семьи: включить автоматический определитель номеров, который помечает нежелательные вызовы, ограничить видимость профиля в мессенджерах, установить лимиты трат по банковским картам.
"Главное - не оставлять близких один на один с вопросами цифровой безопасности. Обсуждайте с ними новые схемы, вместе настраивайте инструменты и заранее проговаривайте, как действовать в подозрительной ситуации", - заключил Лунев.