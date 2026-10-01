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Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников
Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников - 01.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников
Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, защитить их помогают разговоры о цифровой безопасности и правильная настройка гаджетов,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:46+0300
2026-10-01T20:46+0300
технологии
финансы
общество
яндекс
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, защитить их помогают разговоры о цифровой безопасности и правильная настройка гаджетов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. День пожилого человека отмечают 1 октября. "Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, потому что привыкли доверять официальным службам и не всегда подкованы в вопросах цифровой безопасности и настройках в гаджетах. Защитить старших близких помогает сочетание разговоров со своими близкими и помощи в технологиях и настройках безопасности", - сказал он. Эксперт отметил, что мошеннические сценарии постоянно меняются, однако принцип остается прежним: человека пытаются напугать или, наоборот, заинтересовать обещанием выплаты, поторопить и оказать эмоциональное давление. Например, злоумышленники могут позвонить от имени госструктуры, предложить оформить перерасчет пенсии или компенсацию и попросить подтвердить данные кодом из смс. Лунев уточнил, что не менее важно регулярно обсуждать с пожилыми родственниками новые сценарии мошенничества. "Можно вместе разбирать реальные примеры и проговаривать алгоритмы действий. Важно объяснить, что переспрашивать и сомневаться нормально", - прокомментировал он. Для защиты от звонков от имени родственников можно заранее договориться о дополнительном способе проверки - кодовой фразе, которую знают только близкие. Она станет еще одним способом убедиться, что звонит действительно родственник, а не злоумышленник, в том числе использующий измененный голос. Дополнительным уровнем защиты могут стать технологии. Необходимо настроить смартфоны членов семьи: включить автоматический определитель номеров, который помечает нежелательные вызовы, ограничить видимость профиля в мессенджерах, установить лимиты трат по банковским картам. "Главное - не оставлять близких один на один с вопросами цифровой безопасности. Обсуждайте с ними новые схемы, вместе настраивайте инструменты и заранее проговаривайте, как действовать в подозрительной ситуации", - заключил Лунев.
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технологии, финансы, общество , яндекс
Технологии, Финансы, Общество , Яндекс
20:46 01.10.2026
 
Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от мошенников

Эксперт Лунев: пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, защитить их помогают разговоры о цифровой безопасности и правильная настройка гаджетов, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
День пожилого человека отмечают 1 октября.
"Пожилые люди остаются одной из самых уязвимых аудиторий для мошенников, потому что привыкли доверять официальным службам и не всегда подкованы в вопросах цифровой безопасности и настройках в гаджетах. Защитить старших близких помогает сочетание разговоров со своими близкими и помощи в технологиях и настройках безопасности", - сказал он.
Эксперт отметил, что мошеннические сценарии постоянно меняются, однако принцип остается прежним: человека пытаются напугать или, наоборот, заинтересовать обещанием выплаты, поторопить и оказать эмоциональное давление. Например, злоумышленники могут позвонить от имени госструктуры, предложить оформить перерасчет пенсии или компенсацию и попросить подтвердить данные кодом из смс.
Лунев уточнил, что не менее важно регулярно обсуждать с пожилыми родственниками новые сценарии мошенничества. "Можно вместе разбирать реальные примеры и проговаривать алгоритмы действий. Важно объяснить, что переспрашивать и сомневаться нормально", - прокомментировал он.
Для защиты от звонков от имени родственников можно заранее договориться о дополнительном способе проверки - кодовой фразе, которую знают только близкие. Она станет еще одним способом убедиться, что звонит действительно родственник, а не злоумышленник, в том числе использующий измененный голос.
Дополнительным уровнем защиты могут стать технологии. Необходимо настроить смартфоны членов семьи: включить автоматический определитель номеров, который помечает нежелательные вызовы, ограничить видимость профиля в мессенджерах, установить лимиты трат по банковским картам.
"Главное - не оставлять близких один на один с вопросами цифровой безопасности. Обсуждайте с ними новые схемы, вместе настраивайте инструменты и заранее проговаривайте, как действовать в подозрительной ситуации", - заключил Лунев.
 
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