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Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов

Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов

Объем экспорта российских промышленных товаров в 2029 году, как ожидается, составит в денежном выражении 168,12 миллиарда долларов, говорится в паспорте... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:11+0300

2026-10-01T14:11+0300

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем экспорта российских промышленных товаров в 2029 году, как ожидается, составит в денежном выражении 168,12 миллиарда долларов, говорится в паспорте госпрограммы "Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности". Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. Экспорт промышленных товаров в 2027 году, согласно документу, ожидается на уровне 127,45 миллиарда долларов, а в 2028 году – 149,2 миллиарда долларов. В начале сентября глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал журналистам, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, антон алиханов, госдума, минпромторг