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Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов
Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов
Объем экспорта российских промышленных товаров в 2029 году, как ожидается, составит в денежном выражении 168,12 миллиарда долларов, говорится в паспорте... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:11+0300
2026-10-01T14:16+0300
россия
мировая экономика
антон алиханов
госдума
минпромторг
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем экспорта российских промышленных товаров в 2029 году, как ожидается, составит в денежном выражении 168,12 миллиарда долларов, говорится в паспорте госпрограммы "Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности". Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. Экспорт промышленных товаров в 2027 году, согласно документу, ожидается на уровне 127,45 миллиарда долларов, а в 2028 году – 149,2 миллиарда долларов. В начале сентября глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал журналистам, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов.
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россия, мировая экономика, антон алиханов, госдума, минпромторг
РОССИЯ, Мировая экономика, Антон Алиханов, Госдума, Минпромторг
14:11 01.10.2026 (обновлено: 14:16 01.10.2026)
 
Экспорт российских промтоваров в 2029 году составит 168 миллиардов долларов

Экспорт российских промтоваров в 2029 году ожидается на уровне 168,12 миллиарда долларов

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Объем экспорта российских промышленных товаров в 2029 году, как ожидается, составит в денежном выражении 168,12 миллиарда долларов, говорится в паспорте госпрограммы "Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности".
Паспорт программы опубликован в числе документов, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса.
Экспорт промышленных товаров в 2027 году, согласно документу, ожидается на уровне 127,45 миллиарда долларов, а в 2028 году – 149,2 миллиарда долларов.
В начале сентября глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал журналистам, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов.
 
РОССИЯМировая экономикаАнтон АлихановГосдумаМинпромторг
 
 
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