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Экспорт российской продукции в Турцию в августе снизился более чем на 41%

Экспорт российской продукции в Турцию в августе снизился более чем на 41% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт российской продукции в Турцию в августе снизился более чем на 41%

Объем экспорта российской продукции в Турцию в августе снизился более чем на 41% по сравнению с августом 2025 года, следует из подсчетов РИА Новости. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:17+0300

2026-10-01T14:17+0300

2026-10-01T14:19+0300

россия

мировая экономика

турция

китай

германия

максим решетников

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СТАМБУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Объем экспорта российской продукции в Турцию в августе снизился более чем на 41% по сравнению с августом 2025 года, следует из подсчетов РИА Новости. Россия остается в первой тройке главных экспортеров продукции в Турцию, после Китая и Германии. За август РФ поставила в Турцию продукции на 1,9 миллиарда долларов, что на 41,1% ниже показателей августа 2025 года - тогда объем экспорта превысил 3,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных турецкого Бюро статистики (TÜİK). С начала года объем российского экспорта в Турцию превысил 26 миллиардов долларов – на 8,6% ниже, чем годом ранее. В свою очередь объем турецкого экспорта в Россию превысил в августе 405 миллионов долларов, а с начала года – 4,1 миллиарда долларов, на 4% меньше, чем за тот же период годом ранее. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил в четверг, что обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым развитие двусторонних отношений в торговле и туризме, а также подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии - оно ожидается 27 ноября в Стамбуле. В этот же день планируется российско-турецкий бизнес-форум.

турция

китай

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россия, мировая экономика, турция, китай, германия, максим решетников