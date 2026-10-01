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В Минпромторге оценили несырьевой неэнергетический экспорт в Белоруссию - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге оценили несырьевой неэнергетический экспорт в Белоруссию
В Минпромторге оценили несырьевой неэнергетический экспорт в Белоруссию - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили несырьевой неэнергетический экспорт в Белоруссию
Несырьевой неэнергетический экспорт России в Белоруссию по итогам января-июля текущего года составил более 11 миллиардов долларов, сообщил журналистам... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:46+0300
2026-10-01T14:51+0300
россия
белоруссия
минпромторг
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России в Белоруссию по итогам января-июля текущего года составил более 11 миллиардов долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "Республика Беларусь является одним из наших ключевых внешнеторговых партнеров. В этом году за январь-июль у нас несырьевых неэнергетических товаров в республику поставлено на сумму более 11 миллиардов долларов, что составляет 11,8% от всего российского несырьевого неэнергетического экспорта за этот период", - сказал Чекушов. Он добавил, что доля российского несырьевого неэнергетического экспорта в Белоруссию остается стабильной, но в целом объемы поставок растут. Соответственно, увеличиваются и российские поставки в денежном выражении. "Среди отраслей-лидеров по поставкам находится химическая отрасль, продукция черной металлургии, продукция машиностроения и продукция агропромышленного комплекса", - перечислил Чекушов.
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россия, белоруссия, минпромторг
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Минпромторг
14:46 01.10.2026 (обновлено: 14:51 01.10.2026)
 
В Минпромторге оценили несырьевой неэнергетический экспорт в Белоруссию

Несырьевой неэнергетический экспорт в Белоруссию за семь месяцев составил более $11 млрд

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России в Белоруссию по итогам января-июля текущего года составил более 11 миллиардов долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
"Республика Беларусь является одним из наших ключевых внешнеторговых партнеров. В этом году за январь-июль у нас несырьевых неэнергетических товаров в республику поставлено на сумму более 11 миллиардов долларов, что составляет 11,8% от всего российского несырьевого неэнергетического экспорта за этот период", - сказал Чекушов.
Он добавил, что доля российского несырьевого неэнергетического экспорта в Белоруссию остается стабильной, но в целом объемы поставок растут. Соответственно, увеличиваются и российские поставки в денежном выражении.
"Среди отраслей-лидеров по поставкам находится химическая отрасль, продукция черной металлургии, продукция машиностроения и продукция агропромышленного комплекса", - перечислил Чекушов.
 
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