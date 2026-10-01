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Мировой рынок сахара может перейти к дефициту из-за Эль-Ниньо

Мировой рынок сахара может перейти к дефициту из-за Эль-Ниньо - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мировой рынок сахара может перейти к дефициту из-за Эль-Ниньо

Мировой рынок сахара может перейти от избытка к дефициту в новом сезоне из-за Эль-Ниньо, который ухудшает урожай в крупнейших странах-производителях, сообщает... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:23+0300

2026-10-01T12:23+0300

2026-10-01T12:23+0300

бизнес

бразилия

индия

таиланд

эль-ниньо

citi

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок сахара может перейти от избытка к дефициту в новом сезоне из-за Эль-Ниньо, который ухудшает урожай в крупнейших странах-производителях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на участников отрасли и аналитические данные. "Явление Эль-Ниньо наносит удар по крупнейшим мировым производителям сахара, обнажая острую уязвимость этой культуры к климатическим явлениям, а также давая первое представление о более широких угрозах для фермеров и глобальной продовольственной инфляции", - передает агентство. Для сахара Эль-Ниньо представляет особую проблему - он усиливает осадки в сельскохозяйственных регионах Южного полушария и одновременно усугубляет засуху к северу от экватора. Так, в Бразилии, крупнейшей стране-производителе, чрезмерные осадки замедляют уборку и переработку сахарного тростника. По мнению участников отрасли, из-за потерянных дней переработки и ожидаемых дождей в декабре экспорт из страны может сократиться примерно на 2 миллиона тонн. В Индии, напротив, количество осадков оказалось ниже нормы. Вторая крупнейшая страна-производитель в мире только что завершила сезон с самыми слабыми муссонными дождями с 2015 года, что снизило прогноз производства сахара примерно до 30 миллионов тонн. Кроме того, в основных "сахарных" районах Таиланда количество осадков составляет около двух третей от среднего за 30 лет, а урожай в новом сезоне может упасть как минимум на 17%, до менее чем 10 миллионов тонн, считают эксперты. Тем временем в Европе жара, усиленная Эль-Ниньо, может привести к худшему урожаю сахарной свеклы более чем за десятилетие, а во Франции, крупнейшей стране-производителе континента, может достичь худшего уровня как минимум с 1980 года. Аналитики Citi ожидают роста мировых цен на сахар примерно на 20% за год из-за неблагоприятной погоды и запасов, которые, по их оценке, значительно ниже официальных данных.

бразилия

индия

таиланд

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бизнес, бразилия, индия, таиланд, эль-ниньо, citi