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Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ

Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ

Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:47+0300

2026-10-01T10:47+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". "Сегодня ночью энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной", - говорится в сообщении. В компании отметили, что энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети.

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