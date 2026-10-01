https://1prime.ru/20261001/es-873848741.html

Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза

Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза - 01.10.2026, ПРАЙМ

Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза

Стоимость импортного кофе для жителей Евросоюза в прошлом году составила 18,7 миллиарда евро, увеличившись в два раза с показателя 2015 года в 8,6 миллиарда,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:25+0300

2026-10-01T13:25+0300

2026-10-01T13:25+0300

бизнес

мировая экономика

германия

италия

испания

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873848741.jpg?1790850319

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость импортного кофе для жителей Евросоюза в прошлом году составила 18,7 миллиарда евро, увеличившись в два раза с показателя 2015 года в 8,6 миллиарда, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. "В 2025 году ЕС импортировал 2,9 миллиона тонн кофе из стран, не входящих в ЕС. По сравнению с 2015 годом (2,7 миллиона тонн) этот объем немного увеличился, но стоимость значительно возросла – с 8,6 миллиарда евро до 18,7 миллиарда евро в прошлом году", - говорится в сообщении. Из 2,9 миллиона тонн кофе основной объем импорта в прошлом году пришелся на Бразилию, где показатель составил 1 005 200 тонн, или 34% от всего импорта из стран, не входящих в ЕС, а также на Вьетнам - 587 500 тонн и 20% соответственно. За ними следовали Уганда (262 400 тонн, 9%), Колумбия (162 900 тонн, 6%) и Гондурас (136 500 тонн, 5%). Около трети всего импорта пришлось на Германию (1 010 500 тонн, или 34% от общего объема импорта из стран, не входящих в ЕС). Далее идут Италия (608 000 тонн, 21%), Испания (281 600 тонн, 10%), Бельгия (269 200 тонн, 9%) и Нидерланды (216 600 тонн, 7%). Отмечается, что в прошлом году в ЕС было произведено более 2,2 миллиона тонн переработанного кофе - декофеинизированного или обжаренного (включая кофейные заменители). По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 12%. При этом стоимость произведенного в Евросоюзе кофе в прошлом году составила почти 19 миллиардов евро. Среди стран ЕС, представивших данные, наибольший объем производства такого кофе в прошлом году обеспечила Германия (561 200 тонн, или 25% от общего объема производства в ЕС). За ней следуют Италия (514 200 тонн, 23%), Испания (211 900 тонн, 10%), Франция (146 800 тонн, 7%), Польша (134 800 тонн, 6%), Швеция (79 400 тонн, 4%) и Финляндия (39 000 тонн, 2%). На долю этих семи стран пришлось 77% от общего объема производства в ЕС, уточняется в отчете.

германия

италия

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, германия, италия, испания, ес, евростат