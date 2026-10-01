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Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза
Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза - 01.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза
Стоимость импортного кофе для жителей Евросоюза в прошлом году составила 18,7 миллиарда евро, увеличившись в два раза с показателя 2015 года в 8,6 миллиарда,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:25+0300
2026-10-01T13:25+0300
бизнес
мировая экономика
германия
италия
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ес
евростат
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость импортного кофе для жителей Евросоюза в прошлом году составила 18,7 миллиарда евро, увеличившись в два раза с показателя 2015 года в 8,6 миллиарда, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. "В 2025 году ЕС импортировал 2,9 миллиона тонн кофе из стран, не входящих в ЕС. По сравнению с 2015 годом (2,7 миллиона тонн) этот объем немного увеличился, но стоимость значительно возросла – с 8,6 миллиарда евро до 18,7 миллиарда евро в прошлом году", - говорится в сообщении. Из 2,9 миллиона тонн кофе основной объем импорта в прошлом году пришелся на Бразилию, где показатель составил 1 005 200 тонн, или 34% от всего импорта из стран, не входящих в ЕС, а также на Вьетнам - 587 500 тонн и 20% соответственно. За ними следовали Уганда (262 400 тонн, 9%), Колумбия (162 900 тонн, 6%) и Гондурас (136 500 тонн, 5%). Около трети всего импорта пришлось на Германию (1 010 500 тонн, или 34% от общего объема импорта из стран, не входящих в ЕС). Далее идут Италия (608 000 тонн, 21%), Испания (281 600 тонн, 10%), Бельгия (269 200 тонн, 9%) и Нидерланды (216 600 тонн, 7%). Отмечается, что в прошлом году в ЕС было произведено более 2,2 миллиона тонн переработанного кофе - декофеинизированного или обжаренного (включая кофейные заменители). По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 12%. При этом стоимость произведенного в Евросоюзе кофе в прошлом году составила почти 19 миллиардов евро. Среди стран ЕС, представивших данные, наибольший объем производства такого кофе в прошлом году обеспечила Германия (561 200 тонн, или 25% от общего объема производства в ЕС). За ней следуют Италия (514 200 тонн, 23%), Испания (211 900 тонн, 10%), Франция (146 800 тонн, 7%), Польша (134 800 тонн, 6%), Швеция (79 400 тонн, 4%) и Финляндия (39 000 тонн, 2%). На долю этих семи стран пришлось 77% от общего объема производства в ЕС, уточняется в отчете.
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бизнес, мировая экономика, германия, италия, испания, ес, евростат
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС, Евростат
13:25 01.10.2026
 
Стоимость импортного кофе в ЕС в 2025 году выросла в два раза

Евростат: стоимость импортного кофе для жителей ЕС в 2025 году выросла в два раза

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость импортного кофе для жителей Евросоюза в прошлом году составила 18,7 миллиарда евро, увеличившись в два раза с показателя 2015 года в 8,6 миллиарда, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат.
"В 2025 году ЕС импортировал 2,9 миллиона тонн кофе из стран, не входящих в ЕС. По сравнению с 2015 годом (2,7 миллиона тонн) этот объем немного увеличился, но стоимость значительно возросла – с 8,6 миллиарда евро до 18,7 миллиарда евро в прошлом году", - говорится в сообщении.
Из 2,9 миллиона тонн кофе основной объем импорта в прошлом году пришелся на Бразилию, где показатель составил 1 005 200 тонн, или 34% от всего импорта из стран, не входящих в ЕС, а также на Вьетнам - 587 500 тонн и 20% соответственно. За ними следовали Уганда (262 400 тонн, 9%), Колумбия (162 900 тонн, 6%) и Гондурас (136 500 тонн, 5%).
Около трети всего импорта пришлось на Германию (1 010 500 тонн, или 34% от общего объема импорта из стран, не входящих в ЕС). Далее идут Италия (608 000 тонн, 21%), Испания (281 600 тонн, 10%), Бельгия (269 200 тонн, 9%) и Нидерланды (216 600 тонн, 7%).
Отмечается, что в прошлом году в ЕС было произведено более 2,2 миллиона тонн переработанного кофе - декофеинизированного или обжаренного (включая кофейные заменители). По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 12%. При этом стоимость произведенного в Евросоюзе кофе в прошлом году составила почти 19 миллиардов евро.
Среди стран ЕС, представивших данные, наибольший объем производства такого кофе в прошлом году обеспечила Германия (561 200 тонн, или 25% от общего объема производства в ЕС). За ней следуют Италия (514 200 тонн, 23%), Испания (211 900 тонн, 10%), Франция (146 800 тонн, 7%), Польша (134 800 тонн, 6%), Швеция (79 400 тонн, 4%) и Финляндия (39 000 тонн, 2%).
На долю этих семи стран пришлось 77% от общего объема производства в ЕС, уточняется в отчете.
 
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