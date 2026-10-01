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Эстония запретила транзит российского зерна через страну - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Эстония запретила транзит российского зерна через страну
Эстония запретила транзит российского зерна через страну - 01.10.2026, ПРАЙМ
Эстония запретила транзит российского зерна через страну
Правительство Эстонии в четверг утвердило проект, предложенный министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной и устанавливающий запрет на транзит... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:42+0300
2026-10-01T13:26+0300
мировая экономика
эстония
белоруссия
украина
мид
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Правительство Эстонии в четверг утвердило проект, предложенный министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной и устанавливающий запрет на транзит российского зерна через эстонскую территорию. "Правительство утвердило пункт повестки дня на заседании 1 октября по "Установлению правительственной санкции на закупку товаров в связи с агрессией Российской Федерации в Украине, поддерживаемой Республикой Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Эстонии. В пояснительной записке к постановлению уточняется, что установление запрета на перемещение и транзит зерна, происходящего из России и Белоруссии, произведено на основании закона о международных санкциях. "Цель санкции правительства Республики – оказать давление на Российскую Федерацию... Учитывая поддержку Белоруссией деятельности России, оправдано введение аналогичных запретов и в отношении Белоруссии", - говорится в постановлении. Ранее глава МИД Эстонии заявил о целенаправленной работе по прекращению транзита российского зерна через балтийские порты. При этом на данный момент транзит зерна через территорию Эстонии практически отсутствует - по данным налогово-таможенного департамента республики, российское зерно сейчас не импортируется в страну и не проходит через ее территорию транзитом.
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мировая экономика, эстония, белоруссия, украина, мид
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИД
12:42 01.10.2026 (обновлено: 13:26 01.10.2026)
 
Эстония запретила транзит российского зерна через страну

Правительство Эстонии утвердило проект о запрете транзита российского зерна через страну

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Правительство Эстонии в четверг утвердило проект, предложенный министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной и устанавливающий запрет на транзит российского зерна через эстонскую территорию.
"Правительство утвердило пункт повестки дня на заседании 1 октября по "Установлению правительственной санкции на закупку товаров в связи с агрессией Российской Федерации в Украине, поддерживаемой Республикой Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Эстонии.
В пояснительной записке к постановлению уточняется, что установление запрета на перемещение и транзит зерна, происходящего из России и Белоруссии, произведено на основании закона о международных санкциях.
"Цель санкции правительства Республики – оказать давление на Российскую Федерацию... Учитывая поддержку Белоруссией деятельности России, оправдано введение аналогичных запретов и в отношении Белоруссии", - говорится в постановлении.
Ранее глава МИД Эстонии заявил о целенаправленной работе по прекращению транзита российского зерна через балтийские порты. При этом на данный момент транзит зерна через территорию Эстонии практически отсутствует - по данным налогово-таможенного департамента республики, российское зерно сейчас не импортируется в страну и не проходит через ее территорию транзитом.
 
Мировая экономикаЭСТОНИЯБЕЛОРУССИЯУКРАИНАМИД
 
 
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