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Эстония запретила транзит российского зерна через страну

Эстония запретила транзит российского зерна через страну - 01.10.2026, ПРАЙМ

Эстония запретила транзит российского зерна через страну

Правительство Эстонии в четверг утвердило проект, предложенный министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной и устанавливающий запрет на транзит... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T13:26+0300

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Правительство Эстонии в четверг утвердило проект, предложенный министром иностранных дел республики Маргусом Цахкной и устанавливающий запрет на транзит российского зерна через эстонскую территорию. "Правительство утвердило пункт повестки дня на заседании 1 октября по "Установлению правительственной санкции на закупку товаров в связи с агрессией Российской Федерации в Украине, поддерживаемой Республикой Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Эстонии. В пояснительной записке к постановлению уточняется, что установление запрета на перемещение и транзит зерна, происходящего из России и Белоруссии, произведено на основании закона о международных санкциях. "Цель санкции правительства Республики – оказать давление на Российскую Федерацию... Учитывая поддержку Белоруссией деятельности России, оправдано введение аналогичных запретов и в отношении Белоруссии", - говорится в постановлении. Ранее глава МИД Эстонии заявил о целенаправленной работе по прекращению транзита российского зерна через балтийские порты. При этом на данный момент транзит зерна через территорию Эстонии практически отсутствует - по данным налогово-таможенного департамента республики, российское зерно сейчас не импортируется в страну и не проходит через ее территорию транзитом.

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мировая экономика, эстония, белоруссия, украина, мид