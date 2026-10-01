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"Евраз" провел кадровые перестановки на уральских предприятиях компании

"Евраз" провел кадровые перестановки на уральских предприятиях компании - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Евраз" провел кадровые перестановки на уральских предприятиях компании

Предприятие "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" (КГОК, входит в "Евраз") возглавит Алексей Головатенко, управляющим директором "Евраз... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:09+0300

2026-10-01T19:09+0300

2026-10-01T19:15+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Предприятие "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" (КГОК, входит в "Евраз") возглавит Алексей Головатенко, управляющим директором "Евраз Нижнетагильского металлургического комбината" ("Евраз НТМК") назначен Денис Кошкаров, сообщила компания. "ПАО "Евраз" сообщает о кадровых изменениях на уральских предприятиях компании... Генеральным директором "Евраз Качканарского горно-обогатительного комбината" назначен Алексей Головатенко", - сказано в сообщении. Отмечается, что он работает в "Евразе" 29 лет. На должность управляющего директора "Евраз НТМК" назначен Денис Кошкаров, который является сотрудником компании с 1999 года, добавляется там же. "Евраз КГОК" входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий. Разрабатывает Гусевогорское и Собственно-Качканарское месторождения титаномагнетитовых железных руд с содержанием ванадия. Предприятие добывает более 60 миллионов тонн руды из пяти карьеров.

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промышленность, бизнес, евраз