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Цены на газ в Европе опускаются на 0,9% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе опускаются на 0,9%
Цены на газ в Европе опускаются на 0,9% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе опускаются на 0,9%
Биржевые цены на газ в Европе с началом первых торгов октября опускаются на символические 0,9%, до 841 доллара за тысячу кубометров, следует из данных... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:43+0300
2026-10-01T09:43+0300
газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
ес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом первых торгов октября опускаются на символические 0,9%, до 841 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 848,3 доллара (-0,1%). А по состоянию на 9.00 мск показатель составляет 841,2 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 848,7 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20% по сравнению с августом, до 897,1 доллара за тысячу кубометров. При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.
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192
40
192
40
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4.7
96
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192
40
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40
газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice, ес
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE, ЕС
09:43 01.10.2026
 
Цены на газ в Европе опускаются на 0,9%

ICE: биржевые цены на газ в Европе опускаются на 0,9%

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом первых торгов октября опускаются на символические 0,9%, до 841 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 848,3 доллара (-0,1%). А по состоянию на 9.00 мск показатель составляет 841,2 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 848,7 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20% по сравнению с августом, до 897,1 доллара за тысячу кубометров.
При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.
 
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