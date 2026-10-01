https://1prime.ru/20261001/evropa-873837257.html
Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть
Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть - 01.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть
Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT). | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:16+0300
2026-10-01T10:16+0300
2026-10-01T10:16+0300
бизнес
мировая экономика
европа
сша
турция
ес
financial times
eurofer
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873837257.jpg?1790839011
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT).
"Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть", - говорится в статье.
Это вызвано рядом факторов. Так, по итогам первого полугодия экспорт из Европы в США сократился на 29% в годовом выражении в связи с введением американским государством 50%-ных пошлин на сталь из ЕС, приводит газета данные Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer).
При этом экспорт в Турцию, Индию и Китай сократился по меньшей мере на 18% из-за того, что европейские производители уступают более дешевой иностранной продукции.
Также возможности для экспорта подрывает снижение выплавки стали.
"Производство находится на исторических минимумах, так как отрасль сталкивается с растущими ценами на энергоносители, импортными пошлинами США и последствиями существенного избытка предложения со стороны Китая", - добавляется в статье.
При этом если общий объем экспорта упал на 20%, то производство необработанной стали в Евросоюзе сократилось на 3%, до 126 миллионов тонн, в прошлом году и продолжила снижение на 1% в первые пять месяцев текущего года, а затем перешла к росту на 1,1% в мае, согласно данным Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer), которые приводятся в материале.
А по последним данным Всемирной ассоциации стали, ее выплавка в Евросоюзе в августе вновь перешла к снижению в годовом выражении.
"Мы единственным макрорегион, где сокращаются мощности производства стали", - сказал также в интервью Financial Times генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт, предположив, что отрасль может не вернуться к прежним высоким показателям в 155 миллионов тонн, которые были отмечены в 2015 году.
европа
сша
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, европа, сша, турция, ес, financial times, eurofer
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, ТУРЦИЯ, ЕС, Financial Times, Eurofer
Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть
FT: экспорт стали из Европы сократился на пятую часть из-за влияния ряда факторов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT).
"Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть", - говорится в статье.
Это вызвано рядом факторов. Так, по итогам первого полугодия экспорт из Европы в США сократился на 29% в годовом выражении в связи с введением американским государством 50%-ных пошлин на сталь из ЕС, приводит газета данные Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer).
При этом экспорт в Турцию, Индию и Китай сократился по меньшей мере на 18% из-за того, что европейские производители уступают более дешевой иностранной продукции.
Также возможности для экспорта подрывает снижение выплавки стали.
"Производство находится на исторических минимумах, так как отрасль сталкивается с растущими ценами на энергоносители, импортными пошлинами США и последствиями существенного избытка предложения со стороны Китая", - добавляется в статье.
При этом если общий объем экспорта упал на 20%, то производство необработанной стали в Евросоюзе сократилось на 3%, до 126 миллионов тонн, в прошлом году и продолжила снижение на 1% в первые пять месяцев текущего года, а затем перешла к росту на 1,1% в мае, согласно данным Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer), которые приводятся в материале.
А по последним данным Всемирной ассоциации стали, ее выплавка в Евросоюзе в августе вновь перешла к снижению в годовом выражении.
"Мы единственным макрорегион, где сокращаются мощности производства стали", - сказал также в интервью Financial Times генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт, предположив, что отрасль может не вернуться к прежним высоким показателям в 155 миллионов тонн, которые были отмечены в 2015 году.