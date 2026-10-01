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Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть
Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть - 01.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть
Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT). | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:16+0300
2026-10-01T10:16+0300
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мировая экономика
европа
сша
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ес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT). "Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть", - говорится в статье. Это вызвано рядом факторов. Так, по итогам первого полугодия экспорт из Европы в США сократился на 29% в годовом выражении в связи с введением американским государством 50%-ных пошлин на сталь из ЕС, приводит газета данные Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer). При этом экспорт в Турцию, Индию и Китай сократился по меньшей мере на 18% из-за того, что европейские производители уступают более дешевой иностранной продукции. Также возможности для экспорта подрывает снижение выплавки стали. "Производство находится на исторических минимумах, так как отрасль сталкивается с растущими ценами на энергоносители, импортными пошлинами США и последствиями существенного избытка предложения со стороны Китая", - добавляется в статье. При этом если общий объем экспорта упал на 20%, то производство необработанной стали в Евросоюзе сократилось на 3%, до 126 миллионов тонн, в прошлом году и продолжила снижение на 1% в первые пять месяцев текущего года, а затем перешла к росту на 1,1% в мае, согласно данным Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer), которые приводятся в материале. А по последним данным Всемирной ассоциации стали, ее выплавка в Евросоюзе в августе вновь перешла к снижению в годовом выражении. "Мы единственным макрорегион, где сокращаются мощности производства стали", - сказал также в интервью Financial Times генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт, предположив, что отрасль может не вернуться к прежним высоким показателям в 155 миллионов тонн, которые были отмечены в 2015 году.
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бизнес, мировая экономика, европа, сша, турция, ес, financial times, eurofer
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, ТУРЦИЯ, ЕС, Financial Times, Eurofer
10:16 01.10.2026
 
Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть

FT: экспорт стали из Европы сократился на пятую часть из-за влияния ряда факторов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT).
"Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть", - говорится в статье.
Это вызвано рядом факторов. Так, по итогам первого полугодия экспорт из Европы в США сократился на 29% в годовом выражении в связи с введением американским государством 50%-ных пошлин на сталь из ЕС, приводит газета данные Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer).
При этом экспорт в Турцию, Индию и Китай сократился по меньшей мере на 18% из-за того, что европейские производители уступают более дешевой иностранной продукции.
Также возможности для экспорта подрывает снижение выплавки стали.
"Производство находится на исторических минимумах, так как отрасль сталкивается с растущими ценами на энергоносители, импортными пошлинами США и последствиями существенного избытка предложения со стороны Китая", - добавляется в статье.
При этом если общий объем экспорта упал на 20%, то производство необработанной стали в Евросоюзе сократилось на 3%, до 126 миллионов тонн, в прошлом году и продолжила снижение на 1% в первые пять месяцев текущего года, а затем перешла к росту на 1,1% в мае, согласно данным Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer), которые приводятся в материале.
А по последним данным Всемирной ассоциации стали, ее выплавка в Евросоюзе в августе вновь перешла к снижению в годовом выражении.
"Мы единственным макрорегион, где сокращаются мощности производства стали", - сказал также в интервью Financial Times генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт, предположив, что отрасль может не вернуться к прежним высоким показателям в 155 миллионов тонн, которые были отмечены в 2015 году.
 
БизнесМировая экономикаЕВРОПАСШАТУРЦИЯЕСFinancial TimesEurofer
 
 
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