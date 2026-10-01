https://1prime.ru/20261001/evropa-873837257.html

Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть

Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть - 01.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть

Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT). | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:16+0300

2026-10-01T10:16+0300

2026-10-01T10:16+0300

бизнес

мировая экономика

европа

сша

турция

ес

financial times

eurofer

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873837257.jpg?1790839011

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times (FT). "Экспорт стали из Европы сократился на пятую часть", - говорится в статье. Это вызвано рядом факторов. Так, по итогам первого полугодия экспорт из Европы в США сократился на 29% в годовом выражении в связи с введением американским государством 50%-ных пошлин на сталь из ЕС, приводит газета данные Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer). При этом экспорт в Турцию, Индию и Китай сократился по меньшей мере на 18% из-за того, что европейские производители уступают более дешевой иностранной продукции. Также возможности для экспорта подрывает снижение выплавки стали. "Производство находится на исторических минимумах, так как отрасль сталкивается с растущими ценами на энергоносители, импортными пошлинами США и последствиями существенного избытка предложения со стороны Китая", - добавляется в статье. При этом если общий объем экспорта упал на 20%, то производство необработанной стали в Евросоюзе сократилось на 3%, до 126 миллионов тонн, в прошлом году и продолжила снижение на 1% в первые пять месяцев текущего года, а затем перешла к росту на 1,1% в мае, согласно данным Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer), которые приводятся в материале. А по последним данным Всемирной ассоциации стали, ее выплавка в Евросоюзе в августе вновь перешла к снижению в годовом выражении. "Мы единственным макрорегион, где сокращаются мощности производства стали", - сказал также в интервью Financial Times генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт, предположив, что отрасль может не вернуться к прежним высоким показателям в 155 миллионов тонн, которые были отмечены в 2015 году.

европа

сша

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, европа, сша, турция, ес, financial times, eurofer