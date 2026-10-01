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В Европе все чаще выступают за урегулирование на Украине, пишет WSJ - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Европе все чаще выступают за урегулирование на Украине, пишет WSJ
В Европе все чаще выступают за урегулирование на Украине, пишет WSJ - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Европе все чаще выступают за урегулирование на Украине, пишет WSJ
Европейские политики все чаще выступают за мирное урегулирование украинского конфликта на фоне усталости граждан от него, пишет издание Wall Street Journal. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T22:34+0300
2026-10-01T22:34+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские политики все чаще выступают за мирное урегулирование украинского конфликта на фоне усталости граждан от него, пишет издание Wall Street Journal. "В последние недели лидеры крупнейших европейских стран вновь призывают к дипломатическому решению (украинского конфликта - ред.) ... Новые выражения нацелены на то, чтобы противостоять становящемуся все более популярным мнению, согласно которому финансовая и военная помощь Киеву разрушительна и опасна", - говорится в публикации. В качестве самого свежего примера издание приводит слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который в четверг призвал к дипломатическому решению конфликта, в то же время продолжая настаивать на необходимости немецких поставок вооружения Киеву. "Его речь была прямой реакцией на меняющиеся настроения в стране, где около трети избирателей поддерживают партии, которые выступают против отправки еще больше помощи на Украину", - пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. В конце сентября генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос об усталости от конфликта на Украине внутри альянса, признал, что его затягивание сказывается на западных странах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд европейских стран делает все, чтобы купировать усталость Запада от поддержки Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отметил, что спонсоры Киева устали от украинской темы, но вынуждены ритуально поддерживать ее на плаву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, общество , украина, запад, ес
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС
22:34 01.10.2026
 
В Европе все чаще выступают за урегулирование на Украине, пишет WSJ

WSJ: в Европе все чаще выступают за урегулирование на Украине из-за усталости граждан

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европейские политики все чаще выступают за мирное урегулирование украинского конфликта на фоне усталости граждан от него, пишет издание Wall Street Journal.
"В последние недели лидеры крупнейших европейских стран вновь призывают к дипломатическому решению (украинского конфликта - ред.) ... Новые выражения нацелены на то, чтобы противостоять становящемуся все более популярным мнению, согласно которому финансовая и военная помощь Киеву разрушительна и опасна", - говорится в публикации.
В качестве самого свежего примера издание приводит слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который в четверг призвал к дипломатическому решению конфликта, в то же время продолжая настаивать на необходимости немецких поставок вооружения Киеву.
"Его речь была прямой реакцией на меняющиеся настроения в стране, где около трети избирателей поддерживают партии, которые выступают против отправки еще больше помощи на Украину", - пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
В конце сентября генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос об усталости от конфликта на Украине внутри альянса, признал, что его затягивание сказывается на западных странах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд европейских стран делает все, чтобы купировать усталость Запада от поддержки Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отметил, что спонсоры Киева устали от украинской темы, но вынуждены ритуально поддерживать ее на плаву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
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