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Цены на газ в Европе стабилизировались у 849 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе стабилизировались у 849 долларов за тысячу кубов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе стабилизировались у 849 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером почти не меняются по отношению к расчетной цене предыдущего дня, находятся у отметки 849 долларов за тысячу... | 01.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером почти не меняются по отношению к расчетной цене предыдущего дня, находятся у отметки 849 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 848,3 доллара (-0,1%). На данный момент ценовой минимум составляет 834,4 доллара (-1,7%), ценовой максимум - 866,9 доллара (+2,1%). А по состоянию на 22.05 мск показатель составлял 848,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 848,7 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля, а по итогам сентября - 897,1 доллара (на 20% выше уровня августа). В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе стабилизировались у 849 долларов за тысячу кубов
ICE: Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались у 849 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером почти не меняются по отношению к расчетной цене предыдущего дня, находятся у отметки 849 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 848,3 доллара (-0,1%). На данный момент ценовой минимум составляет 834,4 доллара (-1,7%), ценовой максимум - 866,9 доллара (+2,1%). А по состоянию на 22.05 мск показатель составлял 848,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 848,7 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля, а по итогам сентября - 897,1 доллара (на 20% выше уровня августа).
В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.