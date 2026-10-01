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Стоимость покупки жилья в Евросоюзе растет быстрее аренды - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Стоимость покупки жилья в Евросоюзе растет быстрее аренды
Стоимость покупки жилья в Евросоюзе растет быстрее аренды - 01.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость покупки жилья в Евросоюзе растет быстрее аренды
Цены на жилье во втором квартале текущего года в большинстве стран Евросоюза росли быстрее, чем арендная плата, а сильнее всего недвижимость подорожала в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:58+0300
2026-10-01T13:59+0300
бизнес
недвижимость
болгария
португалия
финляндия
ес
евростат
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цены на жилье во втором квартале текущего года в большинстве стран Евросоюза росли быстрее, чем арендная плата, а сильнее всего недвижимость подорожала в Болгарии и Португалии, сообщает Евростат. "При сравнении второго квартала 2026 года со среднегодовыми показателями за 2025 год цены на жильё росли быстрее, чем арендная плата, в 18 странах ЕС, по которым имеются данные", - отмечает ведомство. За сравниваемый период наибольший рост цен на жильё был зафиксирован в Болгарии (+14,3%), Португалии (+14,2%) и Литве (+12,8%). Финляндия (-1,5%) и Франция (-1,4%) стали единственными странами, где цены на жильё в среднем снизились. За тот же период арендная плата выросла во всех странах ЕС. Наиболее значительный рост был отмечен в Румынии (+41,2%), Хорватии (+22,1%) и Словении (+10,2%), а наименьший - в Эстонии и Финляндии (по +0,1%), а также в Люксембурге (+1,2%).
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бизнес, недвижимость, болгария, португалия, финляндия, ес, евростат
Бизнес, Недвижимость, БОЛГАРИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС, Евростат
13:58 01.10.2026 (обновлено: 13:59 01.10.2026)
 
Стоимость покупки жилья в Евросоюзе растет быстрее аренды

Евростат: цены на жилье в ЕС во втором квартале росли быстрее, чем арендная плата

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цены на жилье во втором квартале текущего года в большинстве стран Евросоюза росли быстрее, чем арендная плата, а сильнее всего недвижимость подорожала в Болгарии и Португалии, сообщает Евростат.
"При сравнении второго квартала 2026 года со среднегодовыми показателями за 2025 год цены на жильё росли быстрее, чем арендная плата, в 18 странах ЕС, по которым имеются данные", - отмечает ведомство.
За сравниваемый период наибольший рост цен на жильё был зафиксирован в Болгарии (+14,3%), Португалии (+14,2%) и Литве (+12,8%).
Финляндия (-1,5%) и Франция (-1,4%) стали единственными странами, где цены на жильё в среднем снизились.
За тот же период арендная плата выросла во всех странах ЕС. Наиболее значительный рост был отмечен в Румынии (+41,2%), Хорватии (+22,1%) и Словении (+10,2%), а наименьший - в Эстонии и Финляндии (по +0,1%), а также в Люксембурге (+1,2%).
 
БизнесНедвижимостьБОЛГАРИЯПОРТУГАЛИЯФИНЛЯНДИЯЕСЕвростат
 
 
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