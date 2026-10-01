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ФАС не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения
ФАС не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения - 01.10.2026, ПРАЙМ
ФАС не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения при их индексации, сообщило ведомство. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:15+0300
2026-10-01T00:15+0300
2026-10-01T00:15+0300
газ
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения при их индексации, сообщило ведомство.
"ФАС России проконтролирует изменение тарифов на газ. Служба не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конечная цена на газ для населения с 1 октября текущего года изменится в среднем на 84 копейки. Изменения предусмотрены прогнозом социально-экономического развития.
"С 1 марта 2026 года услуги по техническому обслуживанию, установке и замене внутридомового и внутриквартирного газового оборудования подлежат государственному регулированию. Тарифы на эти услуги устанавливают региональные энергетические комиссии, а ФАС России проверяет их обоснованность и законность", - напомнила служба.
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газ
ФАС не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения
ФАС не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения при их индексации
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не допустит необоснованного увеличения тарифов на газ для населения при их индексации, сообщило ведомство.
"ФАС России проконтролирует изменение тарифов на газ. Служба не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конечная цена на газ для населения с 1 октября текущего года изменится в среднем на 84 копейки. Изменения предусмотрены прогнозом социально-экономического развития.
"С 1 марта 2026 года услуги по техническому обслуживанию, установке и замене внутридомового и внутриквартирного газового оборудования подлежат государственному регулированию. Тарифы на эти услуги устанавливают региональные энергетические комиссии, а ФАС России проверяет их обоснованность и законность", - напомнила служба.