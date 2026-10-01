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ФАС проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения
ФАС проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения - 01.10.2026, ПРАЙМ
ФАС проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным индексам, сообщила... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:15+0300
2026-10-01T00:15+0300
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным индексам, сообщила служба. "ФАС России проведет анализ соответствия установленных в регионах тарифов для граждан тем параметрам, которые утверждены Прогнозом социально‑экономического развития РФ. Служба отмечает, что установленные в регионах значения тарифов на электроэнергию не должны превышать предельные уровни, которые утвердила ФАС России", - говорится в сообщении. Если ведомство установит превышение, тарифные решения будут отменены, поясняет служба. Ранее ФАС России утвердила приказ о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию для населения. Они были определены с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. На основе этих предельных уровней цен региональные тарифные органы установили конкретные значения тарифов на электроэнергию для населения в каждом регионе.
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40
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РОССИЯ
00:15 01.10.2026
 
ФАС проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения

ФАС проверит соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным индексам

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным индексам, сообщила служба.
"ФАС России проведет анализ соответствия установленных в регионах тарифов для граждан тем параметрам, которые утверждены Прогнозом социально‑экономического развития РФ. Служба отмечает, что установленные в регионах значения тарифов на электроэнергию не должны превышать предельные уровни, которые утвердила ФАС России", - говорится в сообщении.
Если ведомство установит превышение, тарифные решения будут отменены, поясняет служба.
Ранее ФАС России утвердила приказ о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию для населения. Они были определены с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. На основе этих предельных уровней цен региональные тарифные органы установили конкретные значения тарифов на электроэнергию для населения в каждом регионе.
 
РОССИЯ
 
 
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