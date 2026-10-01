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ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей
ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей экономически... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:15+0300
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2026-10-01T00:15+0300
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей экономически необоснованных расходов, говорится в сообщении ведомства.
"По итогам контрольной деятельности 2026 года ФАС России выдала 818 предписаний об устранении нарушений и 11 приказов об отмене тарифов. Общая сумма необоснованных средств, подлежащих к исключению, составляет более 30 млрд рублей", - сказано в сообщении службы.
Отмечается, что ведомство регулярно проверяет экономическую обоснованность тарифов и работает над недопущением их завышения.
Так, с начала текущего года ФАС России и ее территориальные органы проверили законность тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 84 субъектах России. Проверялась также правомерность передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и исполнение инвестиционных мероприятий.
Помимо этого, ведомство провело проверки тарифных регуляторов в 74 субъектах на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы на передачу электрической энергии. В 26 регионах служба проверила достоверность тарифных решений в сфере обращения с ТКО, добавили в ФАС.
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бизнес
ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей необоснованных расходов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей экономически необоснованных расходов, говорится в сообщении ведомства.
"По итогам контрольной деятельности 2026 года ФАС России выдала 818 предписаний об устранении нарушений и 11 приказов об отмене тарифов. Общая сумма необоснованных средств, подлежащих к исключению, составляет более 30 млрд рублей", - сказано в сообщении службы.
Отмечается, что ведомство регулярно проверяет экономическую обоснованность тарифов и работает над недопущением их завышения.
Так, с начала текущего года ФАС России и ее территориальные органы проверили законность тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 84 субъектах России. Проверялась также правомерность передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и исполнение инвестиционных мероприятий.
Помимо этого, ведомство провело проверки тарифных регуляторов в 74 субъектах на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы на передачу электрической энергии. В 26 регионах служба проверила достоверность тарифных решений в сфере обращения с ТКО, добавили в ФАС.