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ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей
ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей экономически... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:15+0300
2026-10-01T00:15+0300
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей экономически необоснованных расходов, говорится в сообщении ведомства. "По итогам контрольной деятельности 2026 года ФАС России выдала 818 предписаний об устранении нарушений и 11 приказов об отмене тарифов. Общая сумма необоснованных средств, подлежащих к исключению, составляет более 30 млрд рублей", - сказано в сообщении службы. Отмечается, что ведомство регулярно проверяет экономическую обоснованность тарифов и работает над недопущением их завышения. Так, с начала текущего года ФАС России и ее территориальные органы проверили законность тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 84 субъектах России. Проверялась также правомерность передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и исполнение инвестиционных мероприятий. Помимо этого, ведомство провело проверки тарифных регуляторов в 74 субъектах на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы на передачу электрической энергии. В 26 регионах служба проверила достоверность тарифных решений в сфере обращения с ТКО, добавили в ФАС.
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192
40
192
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ПРАЙМ
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бизнес
Бизнес
00:15 01.10.2026
 
ФАС с начала года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 млрд рублей

ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей необоснованных расходов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала текущего года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей экономически необоснованных расходов, говорится в сообщении ведомства.
"По итогам контрольной деятельности 2026 года ФАС России выдала 818 предписаний об устранении нарушений и 11 приказов об отмене тарифов. Общая сумма необоснованных средств, подлежащих к исключению, составляет более 30 млрд рублей", - сказано в сообщении службы.
Отмечается, что ведомство регулярно проверяет экономическую обоснованность тарифов и работает над недопущением их завышения.
Так, с начала текущего года ФАС России и ее территориальные органы проверили законность тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 84 субъектах России. Проверялась также правомерность передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и исполнение инвестиционных мероприятий.
Помимо этого, ведомство провело проверки тарифных регуляторов в 74 субъектах на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы на передачу электрической энергии. В 26 регионах служба проверила достоверность тарифных решений в сфере обращения с ТКО, добавили в ФАС.
 
Бизнес
 
 
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