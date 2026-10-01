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ФМБА не исключило экспорта российской вакцины "Аллергарда" - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ФМБА не исключило экспорта российской вакцины "Аллергарда"
ФМБА не исключило экспорта российской вакцины "Аллергарда" - 01.10.2026, ПРАЙМ
ФМБА не исключило экспорта российской вакцины "Аллергарда"
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не исключила возможность экспорта российской вакцины от аллергии "Аллергарда". | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:22+0300
2026-10-01T13:35+0300
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россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не исключила возможность экспорта российской вакцины от аллергии "Аллергарда". "Безусловно, встанет вопрос и об экспортном потенциале, но приоритетом является, безусловно, удовлетворение потребностей населения нашей страны", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия-24". Она добавила, что разработка вызвала широкий интерес ученых из разных стран. Многие представители медицины, в том числе из недружественных государств, приглашают авторов препарата из Института иммунологии ФМБА стать спикерами на крупнейших конгрессах.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:22 01.10.2026 (обновлено: 13:35 01.10.2026)
 
ФМБА не исключило экспорта российской вакцины "Аллергарда"

Глава ФМБА Скворцова не исключила экспорта российской вакцины от аллергии "Аллергарда"

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не исключила возможность экспорта российской вакцины от аллергии "Аллергарда".
"Безусловно, встанет вопрос и об экспортном потенциале, но приоритетом является, безусловно, удовлетворение потребностей населения нашей страны", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия-24".
Она добавила, что разработка вызвала широкий интерес ученых из разных стран. Многие представители медицины, в том числе из недружественных государств, приглашают авторов препарата из Института иммунологии ФМБА стать спикерами на крупнейших конгрессах.
 
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