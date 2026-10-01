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ФНС может приостановить прием заказов на маркетплейсах

ФНС может приостановить прием заказов на маркетплейсах - 01.10.2026, ПРАЙМ

ФНС может приостановить прием заказов на маркетплейсах

Федеральная налоговая служба (ФНС) может получить право приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров продавцов на маркетплейсах в случае... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T13:26+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) может получить право приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров продавцов на маркетплейсах в случае нарушения ими налогового законодательства. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс содержатся в законопроекте, внесенном правительством РФ в Госдуму. "В случаях, предусмотренных настоящей статьей, налоговый орган вправе применить способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов в виде приостановления приема заказов и размещения карточки товара, работы, услуги продавца на посреднической цифровой платформе", - говорится в документе. Отмечается, что решение будет применяться на основании поручения ФНС, которое направляется оператору платформы. Поручение о приостановлении или возобновлении приема заказов и размещения карточки товара направляется одновременно всем операторам платформ, на которых продавец разместил информацию о своих товарах, работах или услугах. Оператор обязан исполнить поручение в течение двух дней с момента получения и одновременно уведомить об этом ФНС. Законопроект предусматривает два основания для применения такой меры. Первое - неявка продавца в налоговый орган для дачи показаний в срок, указанный в уведомлении. В этом случае приостановление возможно не позднее одного месяца со дня истечения срока явки. Если продавец все же явится, налоговый орган в течение двух дней направит оператору поручение о возобновлении приема заказов. Второе основание - продавец не предоставил документы или информацию по требованию ФНС. Здесь блокировка возможна не раньше чем через три дня после истечения срока подачи документов, но не позже месяца. Как только документы будут предоставлены, карточки и прием заказов возобновят в течение 2 дней.

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бизнес, финансы, фнс россии, фнс, госдума