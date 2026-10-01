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Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду
Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду - 01.10.2026, ПРАЙМ
Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что министрам торговли на встрече "Большой двадцатки" крайне сложно договориться по вопросам... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:15+0300
2026-10-01T08:15+0300
мировая экономика
максим решетников
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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что министрам торговли на встрече "Большой двадцатки" крайне сложно договориться по вопросам принудительного труда и избыточных производственных мощностей. "Есть еще два вопроса, они являются ключевыми, по ним сложнее всего договориться. Это использование так называемого принудительного труда... И наконец, последняя тема, наверное, еще более сложная. Это тема избыточных мощностей в мире", – сказал он журналистам. Решетников добавил, что "повестка предстоит непростая", и по этим двум темам договориться будет очень трудно. Но, по его словам, важно сохранить конструктивный настрой. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.
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мировая экономика, максим решетников
Мировая экономика, Максим Решетников
08:15 01.10.2026
 
Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду

Глава МЭР Решетников: министрам торговли сложно договориться по принудительному труду

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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что министрам торговли на встрече "Большой двадцатки" крайне сложно договориться по вопросам принудительного труда и избыточных производственных мощностей.
"Есть еще два вопроса, они являются ключевыми, по ним сложнее всего договориться. Это использование так называемого принудительного труда... И наконец, последняя тема, наверное, еще более сложная. Это тема избыточных мощностей в мире", – сказал он журналистам.
Решетников добавил, что "повестка предстоит непростая", и по этим двум темам договориться будет очень трудно. Но, по его словам, важно сохранить конструктивный настрой.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.
 
Мировая экономикаМаксим Решетников
 
 
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