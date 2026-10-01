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Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду

Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду - 01.10.2026, ПРАЙМ

Решетников: на встрече G20 сложно договориться по принудительному труду

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что министрам торговли на встрече "Большой двадцатки" крайне сложно договориться по вопросам... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

2026-10-01T08:15+0300

мировая экономика

максим решетников

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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что министрам торговли на встрече "Большой двадцатки" крайне сложно договориться по вопросам принудительного труда и избыточных производственных мощностей. "Есть еще два вопроса, они являются ключевыми, по ним сложнее всего договориться. Это использование так называемого принудительного труда... И наконец, последняя тема, наверное, еще более сложная. Это тема избыточных мощностей в мире", – сказал он журналистам. Решетников добавил, что "повестка предстоит непростая", и по этим двум темам договориться будет очень трудно. Но, по его словам, важно сохранить конструктивный настрой. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, максим решетников