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Уровень газификации регионов к концу 2029 года достигнет 80,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Уровень газификации регионов к концу 2029 года достигнет 80,4%
Уровень газификации регионов к концу 2029 года достигнет 80,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Уровень газификации регионов к концу 2029 года достигнет 80,4%
Газификация регионов России к концу 2029 года планируется на уровне 80,4%, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики". | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:03+0300
2026-10-01T14:03+0300
россия
газ
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Газификация регионов России к концу 2029 года планируется на уровне 80,4%, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики". Согласно представленной таблице, по итогам 2026 года газификация субъектов РФ ожидается на уровне 75,8%, по итогам 2027 года - на уровне 76,7%, 2028 года - 78,8%, а к концу 2029 года достигнет отметки в 80,4%. По данным Минэнерго РФ, представленным в марте текущего года, уровень газификации в стране в 2025 году вырос на 0,6 процентного пункта, составив по итогам года 75,3%. В сентябре глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов прогнозировал, что уровень газификации в России вырастет по итогам 2026 года примерно на 0,8 процентного пункта, до 76,4%. Президент России Владимир Путин в 2020 году осуществлять поэтапную газификацию - к 2024 и 2030 годам. Уровень газификации к этому году должен составить 82,9%.
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россия, газ
РОССИЯ, Газ
14:03 01.10.2026
 
Уровень газификации регионов к концу 2029 года достигнет 80,4%

Газификация регионов России к концу 2029 года планируется на уровне 80,4%

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Газификация регионов России к концу 2029 года планируется на уровне 80,4%, следует из паспорта государственной программы "Развитие энергетики".
Согласно представленной таблице, по итогам 2026 года газификация субъектов РФ ожидается на уровне 75,8%, по итогам 2027 года - на уровне 76,7%, 2028 года - 78,8%, а к концу 2029 года достигнет отметки в 80,4%.
По данным Минэнерго РФ, представленным в марте текущего года, уровень газификации в стране в 2025 году вырос на 0,6 процентного пункта, составив по итогам года 75,3%. В сентябре глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов прогнозировал, что уровень газификации в России вырастет по итогам 2026 года примерно на 0,8 процентного пункта, до 76,4%.
Президент России Владимир Путин в 2020 году осуществлять поэтапную газификацию - к 2024 и 2030 годам. Уровень газификации к этому году должен составить 82,9%.
 
РОССИЯГаз
 
 
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