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Россия ратифицировала соглашение с Индией о трудовой миграции
Россия ратифицировала соглашение с Индией о трудовой миграции - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия ратифицировала соглашение с Индией о трудовой миграции
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Индии о временной трудовой деятельности граждан одного... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:22+0300
2026-10-01T13:22+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства. Соглашение было подписано в Нью-Дели 4 декабря 2025 года. Документ внесен на ратификацию в Госдуму правительством России. Соглашение направлено на упрощение порядка осуществления временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России. Оно регулирует вопросы временной трудовой деятельности, включая работу по трудовому договору или договору о выполнении работ (оказании услуг), а также распространяется на работников, обучающихся в государстве принимающей стороны и осуществляющих трудовую деятельность в свободное от учебы время. Реализация соглашения, как отмечается в пояснительной записке, создаст благоприятные условия для эффективного регулирования трудовых миграционных потоков из Индии в Россию, соответствия их объемов, направлений и структуры интересам социально-экономического развития Российской Федерации.
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россия, бизнес, индия, госдума
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Госдума
Россия ратифицировала соглашение с Индией о трудовой миграции
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о временной трудовой деятельности
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства.
Соглашение было подписано в Нью-Дели 4 декабря 2025 года. Документ внесен на ратификацию в Госдуму
правительством России.
Соглашение направлено на упрощение порядка осуществления временной трудовой деятельности граждан России в Индии
и граждан Индии в России. Оно регулирует вопросы временной трудовой деятельности, включая работу по трудовому договору или договору о выполнении работ (оказании услуг), а также распространяется на работников, обучающихся в государстве принимающей стороны и осуществляющих трудовую деятельность в свободное от учебы время.
Реализация соглашения, как отмечается в пояснительной записке, создаст благоприятные условия для эффективного регулирования трудовых миграционных потоков из Индии в Россию, соответствия их объемов, направлений и структуры интересам социально-экономического развития Российской Федерации.