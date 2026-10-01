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Россия ратифицировала соглашение с Индией о трудовой миграции

Россия ратифицировала соглашение с Индией о трудовой миграции - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия ратифицировала соглашение с Индией о трудовой миграции

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Индии о временной трудовой деятельности граждан одного... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:22+0300

2026-10-01T13:22+0300

2026-10-01T13:36+0300

россия

бизнес

индия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства. Соглашение было подписано в Нью-Дели 4 декабря 2025 года. Документ внесен на ратификацию в Госдуму правительством России. Соглашение направлено на упрощение порядка осуществления временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России. Оно регулирует вопросы временной трудовой деятельности, включая работу по трудовому договору или договору о выполнении работ (оказании услуг), а также распространяется на работников, обучающихся в государстве принимающей стороны и осуществляющих трудовую деятельность в свободное от учебы время. Реализация соглашения, как отмечается в пояснительной записке, создаст благоприятные условия для эффективного регулирования трудовых миграционных потоков из Индии в Россию, соответствия их объемов, направлений и структуры интересам социально-экономического развития Российской Федерации.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, индия, госдума