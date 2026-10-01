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Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения
Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения - 01.10.2026, ПРАЙМ
Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения
РЖД являются важнейшей частью экономического и социального пространства России, а главным достоянием компании во все времена были и остаются люди, сказал в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:43+0300
2026-10-01T09:43+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД являются важнейшей частью экономического и социального пространства России, а главным достоянием компании во все времена были и остаются люди, сказал в поздравлении холдинга с днем рождения министр транспорта Андрей Никитин. РЖД 1 октября отмечают день основания. Компания была учреждена в 2003 году. Никитин поздравил коллектив и ветеранов компании, отметив их вклад в развитие транспортной системы страны. "Российские железные дороги – гораздо больше, чем масштабная транспортная система. Это важнейшая часть экономического и социального пространства России, связывающая города и регионы, промышленность и рынки, деловые центры и малые населенные пункты", – цитирует Минтранс слова Никитина. Он добавил, что за каждым маршрутом, составом и километром пути стоит огромная работа людей, от которых зависит безопасность, точность и устойчивость всей системы. Отдельные слова благодарности Никитин адресовал ветеранам отрасли, которые передают новым поколениям железнодорожников профессиональный опыт и традиции. "От отметил, что главным достоянием компании во все времена были и остаются люди", - пишет Минтранс. "Пусть все пути ведут к возможностям, движение всегда остается устойчивым, решения точными, а планы долгосрочными и успешными. Желаю вам стабильности, развития и новых профессиональных высот!" – приводятся в сообщении слова министра.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
09:43 01.10.2026
 
Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения

Глава Минтранса Никитин: главным достоянием РЖД во все времена были и остаются люди

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД являются важнейшей частью экономического и социального пространства России, а главным достоянием компании во все времена были и остаются люди, сказал в поздравлении холдинга с днем рождения министр транспорта Андрей Никитин.
РЖД 1 октября отмечают день основания. Компания была учреждена в 2003 году. Никитин поздравил коллектив и ветеранов компании, отметив их вклад в развитие транспортной системы страны.
"Российские железные дороги – гораздо больше, чем масштабная транспортная система. Это важнейшая часть экономического и социального пространства России, связывающая города и регионы, промышленность и рынки, деловые центры и малые населенные пункты", – цитирует Минтранс слова Никитина.
Он добавил, что за каждым маршрутом, составом и километром пути стоит огромная работа людей, от которых зависит безопасность, точность и устойчивость всей системы.
Отдельные слова благодарности Никитин адресовал ветеранам отрасли, которые передают новым поколениям железнодорожников профессиональный опыт и традиции.
"От отметил, что главным достоянием компании во все времена были и остаются люди", - пишет Минтранс.
"Пусть все пути ведут к возможностям, движение всегда остается устойчивым, решения точными, а планы долгосрочными и успешными. Желаю вам стабильности, развития и новых профессиональных высот!" – приводятся в сообщении слова министра.
 
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