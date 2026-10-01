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Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения

Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения - 01.10.2026, ПРАЙМ

Глава Минтранса поздравил РЖД с днем рождения

РЖД являются важнейшей частью экономического и социального пространства России, а главным достоянием компании во все времена были и остаются люди, сказал в... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:43+0300

2026-10-01T09:43+0300

2026-10-01T09:43+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД являются важнейшей частью экономического и социального пространства России, а главным достоянием компании во все времена были и остаются люди, сказал в поздравлении холдинга с днем рождения министр транспорта Андрей Никитин. РЖД 1 октября отмечают день основания. Компания была учреждена в 2003 году. Никитин поздравил коллектив и ветеранов компании, отметив их вклад в развитие транспортной системы страны. "Российские железные дороги – гораздо больше, чем масштабная транспортная система. Это важнейшая часть экономического и социального пространства России, связывающая города и регионы, промышленность и рынки, деловые центры и малые населенные пункты", – цитирует Минтранс слова Никитина. Он добавил, что за каждым маршрутом, составом и километром пути стоит огромная работа людей, от которых зависит безопасность, точность и устойчивость всей системы. Отдельные слова благодарности Никитин адресовал ветеранам отрасли, которые передают новым поколениям железнодорожников профессиональный опыт и традиции. "От отметил, что главным достоянием компании во все времена были и остаются люди", - пишет Минтранс. "Пусть все пути ведут к возможностям, движение всегда остается устойчивым, решения точными, а планы долгосрочными и успешными. Желаю вам стабильности, развития и новых профессиональных высот!" – приводятся в сообщении слова министра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд