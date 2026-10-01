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Глава ЕЦБ предупредила о риске потери доступа к ИИ в Европе

Глава ЕЦБ предупредила о риске потери доступа к ИИ в Европе - 01.10.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ предупредила о риске потери доступа к ИИ в Европе

Европа может оказаться в уязвимом положении, если не будет развивать собственные технологии в сфере искусственного интеллекта, заявила глава Европейского... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:46+0300

2026-10-01T17:46+0300

2026-10-01T17:46+0300

технологии

финансы

европа

кристин лагард

ецб

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Европа может оказаться в уязвимом положении, если не будет развивать собственные технологии в сфере искусственного интеллекта, заявила глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Европе необходимо развивать собственные возможности в области искусственного интеллекта и стать неотъемлемой частью цепочки поставок, в конечном итоге обеспечивающей производство ИИ, чтобы доступ к инструментам, жизненно важным для ее финансовой устойчивости, не зависел от управляемого откуда-то еще переключателя", - приводит слова Лагард агентство Блумберг. Она также добавила, что неполадки в работе компании CrowdStrike в 2024 году, которые привели к отмене рейсов и сбоям в работе банковских систем по всему миру, уже показали риски, которые несет в себе концентрация управления. Глава ЕЦБ также задалась вопросом, что произойдет в будущем, когда почти каждое учреждение будет зависеть от нескольких избранных ИИ-моделей или разрабатывающих их компаний для корректировки торговых стратегий или выявления уязвимостей в своих системах. "В таком сценарии потеря доступа может оказать крайне дестабилизирующее воздействие на финансовую стабильность", - сказала Лагард.

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технологии, финансы, европа, кристин лагард, ецб